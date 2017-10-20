Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Мост Мустакиви в Таллинне полностью закроется для движения

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Мост Мустакиви. | ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Из-за ремонтных работ мост Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ в пятницу с 13:00 будет полностью закрыт для движения транспорта, пишет rus.err.ee со ссылкой на утренние новости на телеканале ETV+.

Возобновить движение по мосту власти Таллинна обещают 22 октября с 22:00. К этому времени должна быть завершена установка деформационных стыков.

До тех пор водителям предлагают изменить маршрут и использовать соседние мосты Раадику и Варраку. В объезд пойдут и городские автобусы, но остановки общественного транспорта при этом не изменятся.

Наверх