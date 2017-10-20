Австралийский автопром прекратил свое существование

Последней машиной, сошедшей с конвейера этого завода, стал седан Commodore V8 Redline красного цвета. Концерн Holden был единственным австралийским автопроизводителем в истории местного автопрома, первоначально независимым, а впоследствии ставшим отделением General Motors и Toyota, и просуществовал 69 лет.

7 News at 6pm: The last Holden rolls off the line at Elizabeth signalling the end of car manufacturing in Australia. https://t.co/R5mjQW9vXT pic.twitter.com/xjjXWrUYBT — 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 20 октября 2017 г.

Сборкой автомобилей в Австралии занимались три концерна: японская Toyota, американский Ford и Holden. Ford свернул производство в конце прошлого года, Toyota - 3 октября 2017-го.

Таким образом, начиная с 2018 года все новые автомобили, продающиеся на австралийском рынке, будут иностранного производства.

К числу главных причин закрытия заводов руководители автоконцернов относят существенное удорожание производства, высокий обменный курс австралийского доллара, фрагментарный рынок и возрастающую конкуренцию со стороны иностранных компаний, сообщает Newsru.com.

With five days until the lights go out at the @Holden_Aus factory, hundreds have lined the streets of Elizabeth to mark the end of an era. pic.twitter.com/gKM4pcRI1z — 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 15 октября 2017 г.

В течение последних десятилетий австралийский автопром продолжал существовать во многом благодаря государственной поддержке, сумма которой в период с 1997-го по 2015 год составила около 35 миллиардов долларов. В 2015 году правительство страны решило прекратить дотировать отрасль после 2017 года.

Это решение было принято с учетом "рыночных изменений потребительских вкусов", пояснял премьер-министр страны Малколм Тернбулл: "Производители автомашин однозначно заявляли нам, что закрывают заводы не из-за недостаточного объема государственных субсидий, а из-за того, что австралийцы прекращают покупать седаны, сделанные в Австралии".

Ford открыл первый завод в Австралии в 1925 году, Toyota - в 1963-м, а Holden появился в далеком 1856 году - в ту пору небольшая компания производила в Южной Австралии седла для лошадей.