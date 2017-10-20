EKRE: мэр Тарту должен подать в отставку в связи со скандалом с двумя вице-мэрами

«Уже в прошлом году полиция безопасности отстранила от работы вице-мэра из числа соцдемов Каяра Лембера. Урмас Клаас пообещал тогда, что внутренний контроль будет усилен. К сожалению, теперь задержаны были уже два вице-мэра. Это четко свидетельствует о том, что мэрия проводит ошибочную кадровую политику и что внутренний контроль в ней оставляет желать лучшего. За обе эти сферы мэр Урмас Клаас несет личную ответственность», - заявил Сярг.

«Имиджу города Тарту нанесен значительный ущерб, поскольку городскую власть в Тарту теперь связывают с сомнительными сделками, характерными скорее для Ида-Вирумаа или даже Российской Федерации. Консервативная народная партия напоминает Партии реформ, Центристской партии и соцдемам, что Тарту — это не Тамбов, и что Эстонская республика — это не Российская Федерация», - добавил Сярг.

Полиция безопасности (КаПо) в среду утром задержала двух вице-мэров Тарту — реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова, подозреваемых в ряде коррупционных преступлений.

Согласно подозрению, Семиларски участвовал в принятии решений, с которыми были связаны его личные финансовые интересы. Согласно подозрению, Суворов неоднократно и в течение продолжительного периода получал взятки в обмен за выделение средств в поддержку ряда организаций. Одно лицо подозревается в даче Суворову взятки. Возбужденные в отношении Семиларски и Суворова уголовные дела не связаны между собой.