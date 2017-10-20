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Фото: в аварии с Lexus пострадали три человека

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ФОТО: Каспар Покк.

Сегодня около 20 часов на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись Lexus и Kia. В результате ДТП пострадали три человека.

ФОТО: Каспар Покк.

Инцидент произошел между Козе и Арду на перекрестке Воозе. Направлявшийся в сторону Тарту водитель Kia начал поворачивать влево в сторону Воозе и перестроился для этого на полосу встречного движения. Ехавший позади него Lexus начал обгонять находившиеся перед ним машины и врезался в Kia.

В результате столкновения Kia отбросило с дороги в канаву, а Lexus остался на проезжей части. В Kia в момент ДТП было четыре человека. Водителя и одного из пассажиров увезли в больницу. В Lexus находились два человека. Пострадал водитель, которого также увезли в больницу.

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