Фото: в аварии с Lexus пострадали три человека

Инцидент произошел между Козе и Арду на перекрестке Воозе. Направлявшийся в сторону Тарту водитель Kia начал поворачивать влево в сторону Воозе и перестроился для этого на полосу встречного движения. Ехавший позади него Lexus начал обгонять находившиеся перед ним машины и врезался в Kia.

В результате столкновения Kia отбросило с дороги в канаву, а Lexus остался на проезжей части. В Kia в момент ДТП было четыре человека. Водителя и одного из пассажиров увезли в больницу. В Lexus находились два человека. Пострадал водитель, которого также увезли в больницу.