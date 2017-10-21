Недвижимость, которая могла стать причиной коррупционного скандала, продана за рекордную цену

Руководитель отдела городского планирования Тартуской горуправы Урмас Ахвен сказал, что настолько большая итоговая цена стала для него сюрпризом. За недвижимость в 2423 квадратных метров изначально предлагали сумму в три раза меньше — 250 000 евро.

По словам Ахвена, изначальная цена была определена на основании экспертной оценки.

Он сказал, что электронные аукционы — очень эффективны, поскольку они публичные, но в то же время обеспечивают участникам анонимность. Но Ахвен отметил, что до этого момента никогда итоговая сумма продажи настолько сильно не отличалась от первоначальной.

На проданном участке земли на улице Выру, 176 разрешено строить производственное здание или бизнес-центр в два или четыре этажа. Согласно условиям продажи, покупатель обязан возвести здание в течение двух лет после подписания договора.

До продажи был заключен договор, что отдел городского планирования Тартуской горуправы оплатит услуги посредничества компании AllePal OÜ в размере один процент от суммы продажи недвижимости, если итоговая сумма будет превышать 13 000 евро.

В аукционе участвовал бизнесмен Тыну Лехто и аноним A990. Как Лехто, так и A990 сделали свое последнее предложение в одно время в 12:05: Лехто предложил 851 000 евро, а A990 — 855 000 евро. Так недвижимость получила нового владельца.

Именно в связи с этой недвижимостью, по данным Tartu Postimees, КаПо заинтересовалась деятельностью Валво Семиларски. За анонимом, по данным редакции, стоит материнская фирма компании по розничной продаже топлива Olerex – AS Aqua Marina, членом правления которой является Антти Моппель.