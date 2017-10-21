Один телефонный звонок кардинально изменил жизнь жительницы Эстонии

Привыкшая к активному образу жизни Кийлер со временем стала замечать, что быстро устает и после активных движений она начинает задыхаться. «Помню, что было трудно лежать, воздух вообще не поступал. Особенно ужасно было, если я лежала и начинала смеяться. В этот момент я была вынуждена резко поворачиваться набок или вставать, поскольку совершенно не могла дышать», - вспоминает она первые симптомы болезни. Поскольку танцы требовали гибкости, девушка стала замечать, что, например, когда она становилась на мостик, совсем не могла дышать. Каждый раз глубокий вдох через рот давался с трудом и сопровождался шумом.

Хотя Кийлер и заметила изменения в своем дыхании, она не стала беспокоиться об этом и не обратилась к врачу.

Только через семь месяцев после возникновения первых тревожных звоночков Кийлер обратилась в отделение экстренной помощи. По ее словам, раньше она не так беспокоилась о проблемах с дыханием, поскольку была уверена, что они вызваны диагностированным у нее сколиозом, а дыхание изменилось, поскольку позвоночник стал давить на органы. «К врачу не хотела идти, поскольку была уверена, что мне сделают операцию и о танцах придется забыть до конца жизни», - признается спортсменка.

Но когда в начале 2016 года у нее опухла ключица, ей понадобилась медицинская помощь. «Семейный врач отправил меня на ультразвук, а номерок к неврологу для проверки спины удалось получить только на апрель. Ультразвук не смог выявить причину отека», - вспоминает Кийлер.

Через два месяца на шее девушки опухшее место было с размером в кулак. «Поскольку в ЭМО посчитали мою проблемы незначительно, хотели меня оттуда выпроводить. Помню, что спросили, почему я не обратилась к семейному врачу», - говорит Кийлер. Тогда думали, что речь идет о перенапряжении мышц из-за тренировок.

В итоге Кийлер все-таки попала к неврологу, ответ которого был конкретным: «Твоя спина никак не влияет на органы, дыхание или мышцы. У тебя, вероятно, более серьезная проблема».

Через день ей сообщили, что надо будет удалить один из лимфатических узлов. «Улыбнулась и посмотрела на врача удивленным взглядом, но страх уже был. Врач сказал мне со злостью: "Что ты улыбаешься? Это серьезно". Спросила, если сделать удаление, будет все в порядке? На это получила ответ врача: "Конечно нет. Мы узнаем, в чем у тебя проблема и действительно это лимфома и нужна ли химиотерапия"», - продолжает рассказ Кийлер.

Поскольку врач не объяснила, что такое лимфома, девушка собирала информацию в интернете. «Поняла, что у меня были все симптомы: зуд на ногах, ночная потливость, трудности с дыханием, отек на шее. Узнала, что единственное лечение — химиотерапия, поскольку это рак, а "отек" - это опухоль», - говорит Кийлер.

Через неделю, когда она сидела на кухне с матерью, раздался телефонный звонок. «Врач сообщил, что у меня лимфома. Договорились, что в понедельник сдам госэкзамен по эстонскому языку и на следующий день приступим к химиотерапии, - рассказывает девушка. - Положила трубку и сказала маме, что у меня лимфома, и крикнула сидящему перед телевизором в другой комнате отцу: "Мне нужны деньги, чтобы купить парик!"»