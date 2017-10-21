Один телефонный звонок кардинально изменил жизнь жительницы Эстонии

Керли Кийлер была всегда активной девушкой. «У меня была обычная жизнь: была ученицей выпускного класса средней школы, занималась танцами. Мне нравилось двигаться, почти не было ни дня без тренировок», - рассказывает Pärnu Postimees девушка о своей жизни до судьбоносного звонка.
Привыкшая к активному образу жизни Кийлер со временем стала замечать, что быстро устает и после активных движений она начинает задыхаться. «Помню, что было трудно лежать, воздух вообще не поступал. Особенно ужасно было, если я лежала и начинала смеяться. В этот момент я была вынуждена резко поворачиваться набок или вставать, поскольку совершенно не могла дышать», - вспоминает она первые симптомы болезни. Поскольку танцы требовали гибкости, девушка стала замечать, что, например, когда она становилась на мостик, совсем не могла дышать. Каждый раз глубокий вдох через рот давался с трудом и сопровождался шумом.
Хотя Кийлер и заметила изменения в своем дыхании, она не стала беспокоиться об этом и не обратилась к врачу.
Только через семь месяцев после возникновения первых тревожных звоночков Кийлер обратилась в отделение экстренной помощи. По ее словам, раньше она не так беспокоилась о проблемах с дыханием, поскольку была уверена, что они вызваны диагностированным у нее сколиозом, а дыхание изменилось, поскольку позвоночник стал давить на органы. «К врачу не хотела идти, поскольку была уверена, что мне сделают операцию и о танцах придется забыть до конца жизни», - признается спортсменка.
Но когда в начале 2016 года у нее опухла ключица, ей понадобилась медицинская помощь. «Семейный врач отправил меня на ультразвук, а номерок к неврологу для проверки спины удалось получить только на апрель. Ультразвук не смог выявить причину отека», - вспоминает Кийлер.
Через два месяца на шее девушки опухшее место было с размером в кулак. «Поскольку в ЭМО посчитали мою проблемы незначительно, хотели меня оттуда выпроводить. Помню, что спросили, почему я не обратилась к семейному врачу», - говорит Кийлер. Тогда думали, что речь идет о перенапряжении мышц из-за тренировок.
В итоге Кийлер все-таки попала к неврологу, ответ которого был конкретным: «Твоя спина никак не влияет на органы, дыхание или мышцы. У тебя, вероятно, более серьезная проблема».
Через день ей сообщили, что надо будет удалить один из лимфатических узлов. «Улыбнулась и посмотрела на врача удивленным взглядом, но страх уже был. Врач сказал мне со злостью: "Что ты улыбаешься? Это серьезно". Спросила, если сделать удаление, будет все в порядке? На это получила ответ врача: "Конечно нет. Мы узнаем, в чем у тебя проблема и действительно это лимфома и нужна ли химиотерапия"», - продолжает рассказ Кийлер.
Поскольку врач не объяснила, что такое лимфома, девушка собирала информацию в интернете. «Поняла, что у меня были все симптомы: зуд на ногах, ночная потливость, трудности с дыханием, отек на шее. Узнала, что единственное лечение — химиотерапия, поскольку это рак, а "отек" - это опухоль», - говорит Кийлер.
Через неделю, когда она сидела на кухне с матерью, раздался телефонный звонок. «Врач сообщил, что у меня лимфома. Договорились, что в понедельник сдам госэкзамен по эстонскому языку и на следующий день приступим к химиотерапии, - рассказывает девушка. - Положила трубку и сказала маме, что у меня лимфома, и крикнула сидящему перед телевизором в другой комнате отцу: "Мне нужны деньги, чтобы купить парик!"»
После звонка Кийлер отправилась к своему тренеру и рассказала ему все. «Договорились, что будем вместе со всем справляться. Я знала, что меня поддерживают родители, друзья и вся танцевальная школа, где сама проводила тренировки в Пярну», - говорит Кийлер.
Далее молодая девушка отправилась в больницу, где прошла как химиотерапию, так и лучевую терапию. «Первый день после химии был самым плохим. Это была худшая ночь в моей жизни. Химия была вечером, ночью мне уже стало плохо, рвало всю ночь. Ничего не помогало, мне вводили лекарства, но меня все равно рвало без перерыва», - вспоминает Кийлер.
«Утром по лицу было видно, насколько мне было плохо, ничего не понимала, голова кружилась. Чем больше веществ вводили в вену, тем больнее становилось руке, вены стали зелеными и болели. Чувствовала, как холодная жидкость течет под кожей, руки очень болели».
Через две недели после первой курса химиотерапии волосы выпали, а уже в сентябре началась лучевая терапия. «Лицо от ожогов защищала маска. Десять минут лежала под аппаратом, делала дыхательные упражнения». После первой лучевой терапии на ее коже были легкие ожоги, а слизистая оболочка рта была настолько повреждена, что она не могла ни есть, ни говорить.
Молодая девушка все преодолела с помощью поддержки семьи, друзей и коллег по танцам. Теперь она время от времени ходит проверяться. «Если ты также боишься идти к врачу или не хочешь его тревожить из-за «пустяковой проблемы», но тебя действительно что-то волнует, чего раньше не было, первым делом надо провериться! - советует Кийлер. - Если бы лимфому у меня обнаружили на полгода раньше, вылечиться было бы проще и быстрее...»