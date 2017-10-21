Известный производитель молочных продуктов отделался легким испугом
21 октября 2017 г., 21:38
В субботу днем в волости Миссо на маслодельне на хуторе Нопри произошел пожар, который удалось потушить еще до прибытия спасателей. Сообщение о пожаре в деревне Кярина поступило в 12.41.
«Произошел небольшой пожар. Мы смогли его потушить своими силами. Бог уберег», - сказал владелец хутора Нопри Тийт Нийло изданию Valgamaalane.
На хуторе Нопри содержится около 400 животных, а также производятся около 30 видов различных молочных продуктов. Всего на хуторе работает 11 человек.