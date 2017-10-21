Известный производитель молочных продуктов отделался легким испугом

«Произошел небольшой пожар. Мы смогли его потушить своими силами. Бог уберег», - сказал владелец хутора Нопри Тийт Нийло изданию Valgamaalane.

На хуторе Нопри содержится около 400 животных, а также производятся около 30 видов различных молочных продуктов. Всего на хуторе работает 11 человек.