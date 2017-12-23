«Нормальные ощущения»: бросил ли Путин «Единую Россию»

Многотысячный съезд "Единой России", партии парламентского большинства, проходит за два с лишним месяца до президентских выборов. Сама партия переживает перестройку и смену руководства, и еще несколько недель назад многие партийцы ожидали, что именно на этом съезде действующий президент Владимир Путин объявит о выдвижении на очередной, четвертый срок.

Но этого не случилось. Путин официально объявил о планах на 2018 год на празднике завода ГАЗ. А две недели назад во время пресс-конференции заявил, что выдвигается не от "Единой России", где его называют основателем и "моральным лидером", а идет как самовыдвиженец.

"Единая Россия", конечно, была бы рада выдвинуть Владимира Владимировича в качестве своего кандидата на президентский пост. Но как ответственная партия мы понимаем, что Владимир Владимирович должен опираться на широкие круги общества, и мы приветствуем его выдвижение", - с улыбкой заявил с трибуны председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он заверил участников съезда, куда приехал и Владимир Путин, что партия окажет ему всю возможную поддержку.

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"Россия - моя история. Шоу-спектакль о великих русских гениях, изменивших ход истории", - так назывался павильон ВДНХ, в котором единороссы собрались морально поддержать президента.

Официально "Единая Россия" выдвигала президентом Медведева в 2008 году и Путина на третий срок в 2012-м. Теперь официально через несколько дней в этом же павильоне Путина выдвинет инициативная группа из общественников и звезд спорта и эстрады.

Единороссы называют себя партией Путина, а рейтинг партии напрямую зависит от рейтинга Путина и власти.

"Партия, конечно, сильно потеряла. Без поддержки президента "Единая Россия" лишится 6-8% рейтинга", - разводит руками в кулуарах съезда в разговоре с Би-би-си один из членов Высшего совета партии, попросивший об анонимности.

Однако официально чиновники, высокопоставленные единороссы и рядовые делегаты съезда не выражают разочарования.

"Он настолько сильный кандидат, что может идти как хочет. И как любой сильный кандидат заинтересован в чистой легитимной победе. Это абсолютно нормально. И, конечно, это лишь усилит позиции партии, потому что она полностью разделяет курс президента", - заверил Би-би-си председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Я не видел", - ответил на вопрос Би-би-си, расстроены ли партийцы отказом Путина официально воспользоваться их поддержкой, первый замруководителя администрации президента, куратор внутренней политики Сергей Кириенко. По его словам, "Единая Россия" обладает большинством в парламентах многих регионов, это "серьезная и состоявшаяся партия".

Партия восприняла новость о самовыдвижении "с пониманием", заверил Би-би-си депутат, председатель думского комитета по образованию Вячеслав Никонов. Он напомнил, что и в 2000, и в 2004 году Путин был самовыдвиженцем, а его рейтинг всегда был выше рейтинга партии.