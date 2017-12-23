«Нормальные ощущения»: бросил ли Путин «Единую Россию»

Впервые за десять лет "Единая Россия" не выдвигает своего кандидата на президентские выборы. Русская служба Би-би-си спросила у участников съезда партии, не обидно ли им, что Владимир Путин отказался от их поддержки в 2018 году.
Многотысячный съезд "Единой России", партии парламентского большинства, проходит за два с лишним месяца до президентских выборов. Сама партия переживает перестройку и смену руководства, и еще несколько недель назад многие партийцы ожидали, что именно на этом съезде действующий президент Владимир Путин объявит о выдвижении на очередной, четвертый срок.
- Звезды спорта и эстрады: кто выдвинет Путина на выборы
- Команда мечты: зачем спортсмены и звезды вступают в Putin Team
- Жизнь налаживается: зачем звезды "Инстаграма" пишут о Путине?
Но этого не случилось. Путин официально объявил о планах на 2018 год на празднике завода ГАЗ. А две недели назад во время пресс-конференции заявил, что выдвигается не от "Единой России", где его называют основателем и "моральным лидером", а идет как самовыдвиженец.
"Единая Россия", конечно, была бы рада выдвинуть Владимира Владимировича в качестве своего кандидата на президентский пост. Но как ответственная партия мы понимаем, что Владимир Владимирович должен опираться на широкие круги общества, и мы приветствуем его выдвижение", - с улыбкой заявил с трибуны председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он заверил участников съезда, куда приехал и Владимир Путин, что партия окажет ему всю возможную поддержку.
Минус 6%
"Россия - моя история. Шоу-спектакль о великих русских гениях, изменивших ход истории", - так назывался павильон ВДНХ, в котором единороссы собрались морально поддержать президента.
Официально "Единая Россия" выдвигала президентом Медведева в 2008 году и Путина на третий срок в 2012-м. Теперь официально через несколько дней в этом же павильоне Путина выдвинет инициативная группа из общественников и звезд спорта и эстрады.
Единороссы называют себя партией Путина, а рейтинг партии напрямую зависит от рейтинга Путина и власти.
"Партия, конечно, сильно потеряла. Без поддержки президента "Единая Россия" лишится 6-8% рейтинга", - разводит руками в кулуарах съезда в разговоре с Би-би-си один из членов Высшего совета партии, попросивший об анонимности.
Однако официально чиновники, высокопоставленные единороссы и рядовые делегаты съезда не выражают разочарования.
"Он настолько сильный кандидат, что может идти как хочет. И как любой сильный кандидат заинтересован в чистой легитимной победе. Это абсолютно нормально. И, конечно, это лишь усилит позиции партии, потому что она полностью разделяет курс президента", - заверил Би-би-си председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Я не видел", - ответил на вопрос Би-би-си, расстроены ли партийцы отказом Путина официально воспользоваться их поддержкой, первый замруководителя администрации президента, куратор внутренней политики Сергей Кириенко. По его словам, "Единая Россия" обладает большинством в парламентах многих регионов, это "серьезная и состоявшаяся партия".
Партия восприняла новость о самовыдвижении "с пониманием", заверил Би-би-си депутат, председатель думского комитета по образованию Вячеслав Никонов. Он напомнил, что и в 2000, и в 2004 году Путин был самовыдвиженцем, а его рейтинг всегда был выше рейтинга партии.
По последним данным фонда "Общественное мнение", готовность проголосовать за Путина выражают 68% россиян, а отдать голоса "Единой России" готовы только 51%.
"Политтехнологи всегда говорят, что если есть возможность собрать подписи, лучше их собирать - это хороший старт для кампании", - объяснил Никонов.
"Нормальные ощущения, - говорит депутат Евгений Ревенко. - Партия готовилась к этому варианту, и для нас не составит большого труда потом помочь президенту собрать подписи".
"Какой удар может быть? Партия всегда поддерживала Путина! За нами большинство, мы везде побеждали, будем побеждать. Поэтому мы считаем, что Владимир Владимирович Путин - наш кандидат!" - эмоционально ответил на вопрос Би-би-си губернатор Евгений Савченко.
Морально и материально
В электоральном смысле, пойдет ли Путин от "Единой России" или нет неважно: рядовому избирателю абсолютно все равно, сказал Би-би-си посетивший съезд политолог Аббас Галлямов.
"Кто-то из политических игроков по аппаратным соображениям захотел ослабить "Единую Россию" на данном этапе, и убеждают Путина, что его электорат больше, что он должен быть не партийным, а всенародным президентом и так далее", - уверяет он.
Он затруднился ответить на вопрос, можно ли считать такими аппаратными противниками Сергея Кириенко или руководителя администрации Путина Антона Вайно.
"Мы можем предполагать, но не можем утверждать, - сказал он. - Они же тоже кого-то слушают, их кто-то может убедить, приведя доводы, что избиратель не любит партийных лидеров".
С учетом того, что Путин находится у власти давно, он стремится продемонстрировать, что общается с людьми напрямую без посредников, говорит политолог, советник спикера Госдумы Алексей Чадаев.
Именно для этого проводятся прямые линии, пресс-конференции, этим же объясняется и его отказ выдвигаться от партии, для чего ему необходимо собрать 300 тыс. подписей.
"Куда большим ударом для партии было бы, если бы в результате того, что он бы выдвинулся от партии, основным лейтмотивом возражений было бы то, что "Единая Россия" - это барьер это между нами и Путиным", - резюмировал он.
Выдвижение кандидата - не только имиджевая составляющая, но и существенный финансовый вопрос для единороссов. По закону, если кандидат, выдвинутый партией, набрал больше 3% голосов избирателей, партия получает 20 рублей за каждый голос.
Так, в 2012 году единороссы получили за Путина более 900 млн рублей из бюджета, что составило около четверти всех партийных поступлений. В 2018 году партия должна получить из бюджета 4,3 млрд рублей, анонсировал ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В этом году "Единая Россия" может потерять около миллиарда рублей, предполагает в разговоре с Би-би-си попросивший об анонимности единоросс.
"Я даже не могу ответить на этот вопрос [про финансы], он не находится в числе актуальных для волеизъявлении граждан России, - отвечает на вопрос о деньгах член Генерального совета партии Ирина Яровая. - Самое дорогое - это завоевать доверие человека".
"Не как к любимой бабушке"
Путин, заручившийся поддержкой партии на прошлых выборах 2012 года, на этот раз объясняться перед партийцами не стал. Партию он упомянул только в самом начале, напомнив, что со многими присутствующими в зале создавал ее. Его выступление было посвящено достижениям последних лет и дальнейшему развитию страны.
"Устойчивость - это, конечно же, не косность, не окостенелость, не застывшая, "забронзовевшая", отстающая от требований времени конструкция. Если это так, то всё может рассыпаться в любой момент и поставить страну под удар разрушения и распада, как это и было в нашей недавней истории", - сказал Путин единороссам.
"Мы помним эти исторические уроки и потому постоянно развиваем государственную и политическую систему, делаем её более гибкой, способной адаптироваться к быстрым переменам современного мира. Способность отвечать на запросы общества, граждан, на их растущее стремление активно участвовать в жизни страны - вот на что мы должны ориентироваться", - говорил он собравшимся партийцам.
"Россия - это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны относиться к ней как любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед", - сказал Путин и покинул съезд.