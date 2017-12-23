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Президент, премьер и многие другие выразили соболезнования в связи со скоропостижной смертью Волли Кальма

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ФОТО: Sille Annuk

Соболезнования в связи со смертью Волли Кальма в социальной сети Facebook выразила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Соболезнования также выразил ряд деятелей науки и политиков, среди которых ректор EBS Арно Алманн, академик Анто Раукас, министр образования Майлис Репс, премьер-министр Юри Ратас, сообщает портал Rus.err.ee.

Скончавшийся в субботу ректор Тартуского университета Волли Кальм был одним из самых выдающихся руководителей академического мира Эстонии, сказал ректор Таллиннского технического университета, бывший ректор ТУ Яак Аавиксоо.

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