Президент, премьер и многие другие выразили соболезнования в связи со скоропостижной смертью Волли Кальма
23 декабря 2017 г., 18:40
Соболезнования в связи со смертью Волли Кальма в социальной сети Facebook выразила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Соболезнования также выразил ряд деятелей науки и политиков, среди которых ректор EBS Арно Алманн, академик Анто Раукас, министр образования Майлис Репс, премьер-министр Юри Ратас, сообщает портал Rus.err.ee.
Скончавшийся в субботу ректор Тартуского университета Волли Кальм был одним из самых выдающихся руководителей академического мира Эстонии, сказал ректор Таллиннского технического университета, бывший ректор ТУ Яак Аавиксоо.