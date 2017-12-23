Президент, премьер и многие другие выразили соболезнования в связи со скоропостижной смертью Волли Кальма

Соболезнования также выразил ряд деятелей науки и политиков, среди которых ректор EBS Арно Алманн, академик Анто Раукас, министр образования Майлис Репс, премьер-министр Юри Ратас, сообщает портал Rus.err.ee.

Скончавшийся в субботу ректор Тартуского университета Волли Кальм был одним из самых выдающихся руководителей академического мира Эстонии, сказал ректор Таллиннского технического университета, бывший ректор ТУ Яак Аавиксоо.