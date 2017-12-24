Фото: агент ГРУ был переводчиком на встрече Ратаса с премьер-министром Украины

Как сообщает украинская служба Би-би-си, Ежов, оказавшийся агентом российского военного разведуправления, участвовал, например, и на встрече Гройсмана с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Также он вместе с главой правительства Украины нанес визит в Великобританию, где он, помимо прочего, посетил рабочие помещения премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Юри Ратас посетил Украину с визитом в начале апреля этого года. С этого визита остались и фотографии, на которых видно, как агент ГРУ переводит беседу Ратаса и Гройсмана.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), работавший у Владимира Гройсмана Ежов собирал информацию для российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Являясь помощником и синхронным переводчиком Гройсмана, Станислав Ежов собирал информацию о деятельности украинского правительства с помощью специальных устройств и передавал ее посредникам. Он обвиняется в государственном предательстве.

Ранее Ежов работал в посольстве Украины в Вашингтоне. Он действовал в интересах России по меньшей мере в течение двух лет, сообщил член коллегии МВД Украины Антон Геращенко. Ежов - один из лучших синхронистов на Украине, отметил советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский.

Ранее Ежов работал в администрации президента, он был переводчиком на международных пресс-конференциях при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче.

Ежов - один из самых высокопоставленных чиновников на Украине, его подозревают в сотрудничестве с Россией после смены власти на Украине в феврале 2014 года.