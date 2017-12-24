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Черные открытки злостным нарушителям прославили эстонскую полицию на весь мир

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ФОТО: PPA

Новость о том, что около 700 водителей, которые в течение этого года совершили пять или более правонарушений, получили от полиции предупреждающие черные открытки, попала в зарубежные СМИ, пишет Postimees.ee.

Одно из ведущих новостных агентств мира Reuters сообщает, что эстонская полиция рассылает подобные открытки с 2011 года. Агентство пишет, что, в том числе, благодаря этому количество смертей на дорогах Эстонии за десять лет снизилось с 200 до 40 в год.

Кроме этого за десять лет почти втрое снизилось количество пьяных водителей, пойманных полицией.

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