Черные открытки злостным нарушителям прославили эстонскую полицию на весь мир

Одно из ведущих новостных агентств мира Reuters сообщает, что эстонская полиция рассылает подобные открытки с 2011 года. Агентство пишет, что, в том числе, благодаря этому количество смертей на дорогах Эстонии за десять лет снизилось с 200 до 40 в год.

Кроме этого за десять лет почти втрое снизилось количество пьяных водителей, пойманных полицией.