Президент Перу помиловал экс-президента Фухимори

Двумя днями ранее 79-летний Фухимори был переведен из тюрьмы в больницу. По сообщению врачей, у него низкое кровяное давление, представляющее риск для жизни, пишет DW.com.

Угроза правительственного кризиса

Сам Кучински недавно едва избежал процедуры импичмента из-за коррупционного скандала. Президента спасла поддержка ряда депутатов из крупнейшей оппозиционной партии, возглавляемой сыном Фухимори Кенхо. Критики усматривают связь между этим обстоятельством и решением о помиловании Альберто Фухимори, однако канцелярия Кучински отвергла это обвинение.

Наблюдатели полагают, что помилование Фухимори вызовет бурю недовольства в Перу и может привести к отставкам в кабинете Кучински. В интернете уже усиливаются призывы к протестам.

Альберто Фухимори авторитарно правил Перу с 1990 по 2000 годы. За нарушения прав человека и коррупцию он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Из назначенного ему срока Фухимори отбыл 12 лет.