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Фото и видео: перекресток у торгового центра Stockmann затопило из-за аварии водопровода

Старейшина района Кесклинн: масштабная утечка устранена

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В Таллинне на улице Пронкси у перекрестка возле торгового центра Stockmann произошла авария водопровода. Часть улицы затоплена.

В связи с аварией водопровода у дома по адресу Пронкси, 19, движение в этом районе направлено в объезд, сообщила пресс-секретарь Tallinna Vesi Элийс Венник.

Аварийные бригады уже занимаются ликвидацией аварии, при первой возможности планируется начать земляные работы. Клиенты Tallinna Vesi в результате аварии не пострадают, добавила Венник.

Срок окончания работ пока неизвестен.

Tallinna Vesi приносит извинения за неудобства и рекомендует по возможности избегать передвижения в этом районе и руководствоваться временными дорожными знаками.

Старейшина Кесклинна Владимир Свет: утечка остановлена

"Произошел прорыв водопроводной трассы. К настоящему моменту на поврежденном участке водоснабжение перекрыто и масштабная утечка остановлена. Tallinna Vesi обеспечивает жителей района водой.

Из-за разрыва водопровода повреждена парковка перед зданием на улице Пронкси, 19, из-за чего использование парковочной зоны в течение некоторого времени нарушено.

В районе аварии водопровода грязь и песок, которые сейчас убирают бригады по уборке улиц. Дорожное покрытие мокрое, поэтому нужно быть готовым к тому, что ночью будет скользко.

Просим по возможности избегать передвижения в районе аварии. Если это необходимо, то просьба быть осторожными и внимательными за рулем и следовать указаниям временных дорожных знаков".

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