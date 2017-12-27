Фото и видео: перекресток у торгового центра Stockmann затопило из-за аварии водопровода

В связи с аварией водопровода у дома по адресу Пронкси, 19, движение в этом районе направлено в объезд, сообщила пресс-секретарь Tallinna Vesi Элийс Венник.

Аварийные бригады уже занимаются ликвидацией аварии, при первой возможности планируется начать земляные работы. Клиенты Tallinna Vesi в результате аварии не пострадают, добавила Венник.

Срок окончания работ пока неизвестен.

Tallinna Vesi приносит извинения за неудобства и рекомендует по возможности избегать передвижения в этом районе и руководствоваться временными дорожными знаками.