Фото и видео: перекресток у торгового центра Stockmann затопило из-за аварии водопровода

В Таллинне на улице Пронкси у перекрестка возле торгового центра Stockmann произошла авария водопровода. Часть улицы затоплена.
В связи с аварией водопровода у дома по адресу Пронкси, 19, движение в этом районе направлено в объезд, сообщила пресс-секретарь Tallinna Vesi Элийс Венник.
Аварийные бригады уже занимаются ликвидацией аварии, при первой возможности планируется начать земляные работы. Клиенты Tallinna Vesi в результате аварии не пострадают, добавила Венник.
Срок окончания работ пока неизвестен.
Tallinna Vesi приносит извинения за неудобства и рекомендует по возможности избегать передвижения в этом районе и руководствоваться временными дорожными знаками.
Старейшина Кесклинна Владимир Свет: утечка остановлена
"Произошел прорыв водопроводной трассы. К настоящему моменту на поврежденном участке водоснабжение перекрыто и масштабная утечка остановлена. Tallinna Vesi обеспечивает жителей района водой.
Из-за разрыва водопровода повреждена парковка перед зданием на улице Пронкси, 19, из-за чего использование парковочной зоны в течение некоторого времени нарушено.
В районе аварии водопровода грязь и песок, которые сейчас убирают бригады по уборке улиц. Дорожное покрытие мокрое, поэтому нужно быть готовым к тому, что ночью будет скользко.
Просим по возможности избегать передвижения в районе аварии. Если это необходимо, то просьба быть осторожными и внимательными за рулем и следовать указаниям временных дорожных знаков".