Спасательный департамент: азбука безопасных праздников

Запуск ракет лучше доверить тому, кто хорошо умеет это делать. Например, управа центрального Таллинна вместе с Северным спасательным центром призывает отказаться от фейерверков и пожертвовать эти деньги в Фонд поддержки Таллиннской детской больницы.

Если же без фейерверка не обойтись, то обязательно соблюдайте все требования безопасности, которые приведены в инструкции, приложенной к пиротехнике.

- Ракету для запуска следует устанавливать на свободной ровной поверхности, разумеется, вблизи не должно быть людей, автомобилей и зданий.

- Ракету нельзя запускать с балкона, окна или руки. Необходимо следить за тем, чтобы запущенная ракета не полетела в сторону людей, на крышу или в окно.

- Если ракету закрепляют в бутылке, то важно, чтобы последняя не была легкой, например, из пластика, потому что она может перевернуться, и ракета при запуске полетит не вверх, а в толпу людей.

- Тот, кто поджигает ракету, должен быстро отойти от нее. Нельзя склоняться прямо над ракетой.

Спасательный департамент подчеркивает, что пиротехнику, имеющую даже незначительные повреждения, использовать нельзя. Хранить ее до использования необходимо в сухом месте.

Важно, что живые ели, установленные в домах, к этому времени успели засохнуть и представляют собой опасность, если вблизи них использовать свечи или бенгальские огни.

Помните, что быстро оповестит об опасности дымовой датчик, разумеется, в исправном состоянии. Пожалуйста, навещая в праздничное время своих друзей, знакомых и родных, обратите внимание на то, установлен ли у них дымовой датчик и в порядке ли он. Так вы позаботитесь о безопасности своих близких.