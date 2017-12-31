Спасательный департамент: азбука безопасных праздников

Спасательный департамент желает всем замечательно встретить Новый год и напоминает, что перед тем, как идти на улицу смотреть фейерверки, обязательно нужно задуть все свечи, а пиротехнику следует использовать согласно инструкции и на трезвую голову, поскольку в неумелых руках она – источник опасности.
Запуск ракет лучше доверить тому, кто хорошо умеет это делать. Например, управа центрального Таллинна вместе с Северным спасательным центром призывает отказаться от фейерверков и пожертвовать эти деньги в Фонд поддержки Таллиннской детской больницы.
Если же без фейерверка не обойтись, то обязательно соблюдайте все требования безопасности, которые приведены в инструкции, приложенной к пиротехнике.
- Ракету для запуска следует устанавливать на свободной ровной поверхности, разумеется, вблизи не должно быть людей, автомобилей и зданий.
- Ракету нельзя запускать с балкона, окна или руки. Необходимо следить за тем, чтобы запущенная ракета не полетела в сторону людей, на крышу или в окно.
- Если ракету закрепляют в бутылке, то важно, чтобы последняя не была легкой, например, из пластика, потому что она может перевернуться, и ракета при запуске полетит не вверх, а в толпу людей.
- Тот, кто поджигает ракету, должен быстро отойти от нее. Нельзя склоняться прямо над ракетой.
Спасательный департамент подчеркивает, что пиротехнику, имеющую даже незначительные повреждения, использовать нельзя. Хранить ее до использования необходимо в сухом месте.
Важно, что живые ели, установленные в домах, к этому времени успели засохнуть и представляют собой опасность, если вблизи них использовать свечи или бенгальские огни.
Помните, что быстро оповестит об опасности дымовой датчик, разумеется, в исправном состоянии. Пожалуйста, навещая в праздничное время своих друзей, знакомых и родных, обратите внимание на то, установлен ли у них дымовой датчик и в порядке ли он. Так вы позаботитесь о безопасности своих близких.