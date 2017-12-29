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Департамент конкуренции требует от Omniva открытия пяти новых почтовых отделений в Таллинне

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Почтовый ящик | ФОТО: Teet Suur / Virumaa Teataja.

По мнению Департамента конкуренции, с учетом численности населения Таллинна в столице у предприятия Eesti Post слишком мало почтовых отделений. По этой причине департамент велел почтовому предприятию в новом году открыть не менее пяти новых бюро обслуживания, пишет Postimees.

Согласно постановлению, регулирующему универсальные почтовые услуги, в каждом городе должно быть как минимум одно почтовое отделение. И ровно столько же бюро обслуживания должно приходиться на каждые 20 000 жителей города, пишет Äripäev.

Это значит, что в Таллинне жителей города должны обслуживать как минимум 22 почтовых отделения Eesti Post, а не 17, как сейчас, говорится в предписании Департамента конкуренции.

Eesti Post хоть и отмечало, что в Таллинне количество почтовых отделений не отвечает требованиям закона, но в то же самое время сообщило, что привычки потребителей изменились, поэтому работу почтовых отделений заменяют почтовые автоматы.

Департамент конкуренции счел эти доводы неубедительными, поэтому требование об открытии еще пяти почтовых отделений осталось в силе.

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