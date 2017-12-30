Сависаар о Кылварте: думаете, что у него все еще есть политическая карьера?

Отвечая на вопрос корреспондента ERR о будущей роли в политике Михаила Кылварта, набравшего рекордное число голосов на местных выборах осенью 2017 года, Эдагр Сависаар задал встречный вопрос: "А вы думаете, что у него все еще есть политическая карьера?" По мнению Сависаара, за некоторых политиков сделали выбор быть на стороне тех, кто обычно сопротивляется ему, пишет rus.err.ee.

"Это долгие процессы (политические карьеры - прим.), на которые нужно время. Меркель начинала походы по Германии, чтобы продать Коля (бывший канцлер Германии Гельмут Коль). Коль уже мертв, но он вошел в историю", - сказал Сависаар.