Задержан организатор взрыва в супермаркете Петербурга

Деталей задержания не приводится. Сказано лишь, что задержали его 30 декабря. Речь идет о мужчине, которого засняли камеры наблюдения в магазине: он оставил рюкзак с самодельной бомбой в камере хранения. Взрывом были ранены 18 человек.

Подозреваемый передан в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших следственных действий.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в среду, 27 декабря, на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте возле камер хранения магазина "Перекресток". Мощность взрывного устройства составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом" и пока не дал произошедшему иную квалификацию.

Накануне о своей ответственности за теракт объявило "Исламское государство", но никаких доказательств причастности представлено не было.