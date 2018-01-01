Почем салют? Во сколько обошлись нашим городам праздничные фейерверки

Почти десятиминутный фейерверк, запущенный в Таллинне с горки Харью, обошелся городу в 14 600 евро. Представление сопроводило Эстонию к ее юбилейному году.

В Тарту салют длился семь минут, за это время было выпущено в небо 6544 залпа, высота салюта достигала 180 метров. Эта красота обошлась городу в 4980 евро. О столетии Эстонии вспомнили и там, запустив салют цветов эстонского флага.

В Нарве было два салюта. Первый был запущен в рамках детской программы в 20.00. Стоимость четырехминутного представления составила около 1000 евро. Второй фейерверк был запущен в 1 час ночи, за это семь минут удовольствия из горбюджета было потрачено 2500 евро.

Масштабное зрелище в Пярну длилось около 10 минут. Всего было сделано 6438 залпов. Дизайн фейерверка включал в том числе картины в эстонских национальных цветоах, чтобы подчеркнуть столетие республики. Фейерверк обошелся городу в 5000 евро.

Кохтла-ярвеский салют стоил 6400 евро плюс НСО. Там о начале юбилейного для Эстонии года никто не вспомнил.