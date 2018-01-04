Фото: переборщивший с лекарствами водитель внедорожника влетел в бетонных голубей
4 января 2018 г., 14:32
Минувшей ночью около 2.00 полиция получила вызов, что в центре Тарту внедорожник врезался в бетонных голубей, обеспечивающих безопасность передвигающимся по центру города пешеходов.
Появившийся с улицы Юликооли автомобиль преодолел преграду в виде бетонных голубей, выехал на улицу Кюйтри и врезался в стену дома, пишет Tartu Postimees.
Полиция объяснила, что управлявший внедорожником Nissan X-Trail 27-летний мужчина был трезв и имел водительские права. Так как поведение мужчины все-таки нельзя было назвать адекватным, его отправили на дополнительный медицинский осмотр в больницу. По словам самого водителя, он переборщил с лекарствами.
Полиция начала производство для выяснения деталей произошедшего.