Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: переборщивший с лекарствами водитель внедорожника влетел в бетонных голубей

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Минувшей ночью около 2.00 полиция получила вызов, что в центре Тарту внедорожник врезался в бетонных голубей, обеспечивающих безопасность передвигающимся по центру города пешеходов.

Появившийся с улицы Юликооли автомобиль преодолел преграду в виде бетонных голубей, выехал на улицу Кюйтри и врезался в стену дома, пишет Tartu Postimees.

Полиция объяснила, что управлявший внедорожником Nissan X-Trail 27-летний мужчина был трезв и имел водительские права. Так как поведение мужчины все-таки нельзя было назвать адекватным, его отправили на дополнительный медицинский осмотр в больницу. По словам самого водителя, он переборщил с лекарствами.

Полиция начала производство для выяснения деталей произошедшего.

Наверх