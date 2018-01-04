Фото: переборщивший с лекарствами водитель внедорожника влетел в бетонных голубей

Появившийся с улицы Юликооли автомобиль преодолел преграду в виде бетонных голубей, выехал на улицу Кюйтри и врезался в стену дома, пишет Tartu Postimees.

Полиция объяснила, что управлявший внедорожником Nissan X-Trail 27-летний мужчина был трезв и имел водительские права. Так как поведение мужчины все-таки нельзя было назвать адекватным, его отправили на дополнительный медицинский осмотр в больницу. По словам самого водителя, он переборщил с лекарствами.

Полиция начала производство для выяснения деталей произошедшего.