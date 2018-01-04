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Фото: помогите найти мужчин, ограбивших заправку!

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Ограбившие заправку в Тарту мужчины. | ФОТО: Лыунаская префектура полиции

В ночь на 4 января около 00.55 двое молодых высоких мужчин, угрожая ножом, ограбили заправку Premium-7 на Яама 173а в Тарту, сообщает пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Грабителям удалось обчистить кассу на сумму около 240 евро, при этом никто не пострадал.

Полиция устанавливает личности преступников и уточняет детали произошедшего. Всех, кто обладает информацией о данном происшествии или совершивших ограбление мужчинах, просят связаться с полицией по телефону 5306 9230 или по адресу kalle.vall@politsei.ee.

Ограбившие заправку в Тарту мужчины. | ФОТО: Лыунаская префектура полиции
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