Фото: помогите найти мужчин, ограбивших заправку!
4 января 2018 г., 14:46
В ночь на 4 января около 00.55 двое молодых высоких мужчин, угрожая ножом, ограбили заправку Premium-7 на Яама 173а в Тарту, сообщает пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Грабителям удалось обчистить кассу на сумму около 240 евро, при этом никто не пострадал.
Полиция устанавливает личности преступников и уточняет детали произошедшего. Всех, кто обладает информацией о данном происшествии или совершивших ограбление мужчинах, просят связаться с полицией по телефону 5306 9230 или по адресу kalle.vall@politsei.ee.