Фото: помогите найти мужчин, ограбивших заправку!

Грабителям удалось обчистить кассу на сумму около 240 евро, при этом никто не пострадал.

Полиция устанавливает личности преступников и уточняет детали произошедшего. Всех, кто обладает информацией о данном происшествии или совершивших ограбление мужчинах, просят связаться с полицией по телефону 5306 9230 или по адресу kalle.vall@politsei.ee.