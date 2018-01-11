Как очистить поверхность кафельной плитки за пятнадцать минут?

Потратьте одну минуту, чтобы прочитать текст на упаковке. Состав и инструкция по применению быстро дадут вам знать, для удаления каких пятен и загрязнений может быть использовано конкретное средство.

Также посмотрите, насколько велико содержание в нем рН. В составе щелочных моющих средств рH - более семи, они лучше справляются с жирной грязью. Если рН ниже семи, это препарат, содержащий кислоту, который хорошо подходит для удаления белого известкового налета.

Обязательно используйте резиновые перчатки, так как чистящие средства с щелочными и кислотными ингредиентами могут повредить поверхность кожи.

Если предыдущая генеральная уборка с чисткой кафельных поверхностей была проведена относительно давно и нижние плитки покрылись желтоватым налетом, пришло время предпринять более тщательную чистку.

Сначала смочите плитку смесью воды и моющего средства в соответствии с инструкцией. Затем хорошенько пройдитесь по стене или полу щеткой. Сильное моющее средство не должно попасть на сухие межплиточные швы, так как может их повредить.

Если швы между плитками очень грязные, для их чистки следует использовать специальную, более узкую, но более прочную щетку. Она хорошо входит в межплиточную канавку и удаляет грязь.

Если вы используете для уборки ванной комнаты кислотное моющее средство, обязательно рассчитайте, сколько времени средство будет оставаться на поверхности кафеля. Средство удаляет с плиток белые известковые потеки, но, находясь долгое время на плитке, может повредить ее поверхность, а также глазурь.

Особое внимание стоит обратить на чистку швов, заполненных силиконом. Они обычно находятся в местах стыков пола и стен, а также по краям кухонной столешницы или ванны. Силиконовые полоски можно легко отчистить и без особых усилий. Смочите губку в растворе моющего средства и протрите заполненные силиконом стыки.

В конце уборки остатки моющего средства следует смыть со стены.

Сделайте это тщательно, так как моющее средство, оставшееся на поверхности плитки, может начать впитывать грязь, и поверхность станет грязной раньше, чем обычно. Используйте для этого насадку для мытья окон с резиновым краем и удалите ей лишнюю воду.

Тщательная уборка ванной комнаты всегда стоит потраченных усилий, так как после этого и плитка, и швы долго остаются чистыми. Для получения еще лучших результатов обработайте только что очищенные поверхности специальным средством для защиты плитки и швов Seal.

ФОТО: OÜ Kiilto Eesti

по выбору Kiilto, вы найдете все необходимые чистящие средства и для генеральной, и для еженедельной уборки. Используя их по назначению, вы можете быстро почистить кафельные поверхности в ванной и на кухне.

Kiilto Stona делает плитки и швы чистыми

- Очень эффективное средство для чистки плитки и каменных поверхностей.

- Удаляет грязь, жир и накипь.

- Рекомендуем использовать как в ванных, так и на кухнях.

- Не подходит для мраморных поверхностей, pH 12.

ФОТО: OÜ Kiilto Eesti

Kiilto Clean избавляет от ржавчины и накипи

- Высокоэффективное средство, удаляет сильную ржавчину и известковые потеки с плитки, может использоваться в неразбавленном виде.

- Для менее грязных поверхностей разбавьте в пропорции 25 мл на 5 литров воды.

- Средство следует использовать в течение 10-20 минут.

ФОТО: OÜ Kiilto Eesti

- Очищенные поверхности дважды промывают чистой водой.

- Кислотное средство (pH 1) не годится для чистки металлических поверхностей, раковин и смесителей.

Kiilto Seal предохраняет плитку и швы от загрязнений

ФОТО: OÜ Kiilto Eesti

- Cредство обеспечивает грязе- и водоотталкивающее воздействие на поверхности плитки и межплиточных швов.

- Поверхность не становится скользкой, средство подходит для использования на полу.

- С помощью губки наносится на очищенную поверхность.

- Частота использования - один-два раза в год или в соответствии с необходимостью.

- Защита начинает действовать в течение суток. Если нанести средство Kiilto Seal вечером, утром можно использовать ванную комнату.

С Kiilto Milki ваши смесители сияют

- Подходит для очистки кранов, металлических раковин и настенной плитки.

- Удобная аэрозольная упаковка проста в использовании.

- Готов к использованию, pH 3.

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