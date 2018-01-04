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Департамент хочет прикрыть лавочку: танкисты в Эстонии станут бесполезны?

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ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Налогово- таможенный департамент планирует в наступившем году начать требовать налоговые долги с реальных руководителей различных фирм, оставляя не у дел так называемых танкистов – людей, которые специально ставятся во главе предприятия.

Для этого Министерство финансов выработало новый законопроект, цель которого упростить делопроизводство в сфере налоговых задолженностей, сделать его более быстрым и честным, пишет Majandus24.

Ранее, осенью прошлого года, Рийгикогу принял закон, который обязывает предприятия указывать в регистре настоящих руководителей, а не фиктивных.

Самый важный пункт законопроекта Министерства финансов заключается в том, с кого и каким образом можно будет взыскать долги по налогам. Сегодня долги можно требовать только с лиц, которые указаны в регистре как члены правления предприятия. Однако зачастую эти люди не те, кто на самом деле управляет фирмой.

Именно поэтому необходимо выработать систему, при которой можно будет браться не за танкистов, а за тех людей, которые на самом деле виновны в возникновении долга. С одной стороны, это позволит убрать танкистов из правления различных фирм, а с другой - призвать к ответственности кукловодов.

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