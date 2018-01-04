Эхо дерзкого преступления: злополучная заправка притягивает грабителей как магнит

Эта заправка привлекала внимание злоумышленников и ранее. Например, в 2010 году в заправке за короткий промежуток времени произошло целых три ограбления, пишет Tartu Postimees.

Первое из них случилось в ночь на 14 января 2010 года, когда двое молодых людей с помощью предмета, похожего на оружие, ограбили заправку, принадлежащую тогда сети Alvistra, на 1400 крон. Через неделю произошло новое ограбление со схожим почерком. Молодым людям удалось заполучить 2900 крон.

15 февраля на заправку зашел мужчина, скрывавший лицо с помощью капюшона. Он держал руку в кармане и, угрожая продавщице, потребовал денег. Когда продавщица открыла кассу, то он схватил свободной рукой охапку денег и попытался убежать. Однако сотрудники заправки задержали грабителя и передали его охранникам.

В марте 2010 года полиция поймала и двух молодых людей, которые совершили два ограбления в январе.