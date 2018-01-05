Галерея: оригинальная однокомнатная съемная квартира в Ласнамяэ

В квартире сделан неплохой ремонт. Привлекает перестроенная ванная комната, которой внешне придали неправильную форму и украсили стеклянными блоками. Душ отделен от туалета стеклянной стеной. Изнутри санузел сиренево-коричневый, а снаружи - радикально зеленый. Такая яркая зелень может, конечно, кое-кого и раздражать, но, как говорится, что сделано - то сделано. Хотя для ремонта сдаваемой внаем квартиры все-таки лучше использовать нейтральные тона.

Зеркальный шкаф-купе зрительно увеличивает комнату, а маленькая кухня хорошо оборудована.