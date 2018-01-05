Назван самый популярный российский телеканал 2017 года

«Первый» только второй

Среди всех зрителей старше четырех лет среднесуточная доля аудитории канала «Россия 1» в 2017 году составила почти 13,2%, свидетельствуют результаты телеизмерений исследовательской компании Mediascope (данные предоставлены РБК одним из ее клиентов — компанией ECI Media Management). У «Первого канала» среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет в прошлом году равнялась, по информации Mediascope, 12,1%. Таким образом, второй год подряд «Россия 1» стала самым популярным федеральным телевещаталем страны, вновь обогнав прежнего многолетнего лидера — «Первый канал».

Компания Mediascope проводит свои телеизмерения только в городах с населением от 100 тыс. человек. Соответственно, эти данные отражают телевизионные предпочтения только жителей крупных городов страны.

Доля аудитории отражает, сколько зрителей смотрели конкретную программу или канал от общего числа тех, кто находился в данный момент времени у телевизора. Иными словами, в 2017 году в среднем 13,2% всех россиян в возрасте старше четырех лет, кто вообще включал телевизор, выбрали программы «России 1».

По итогам 2016 года среди всех зрителей старше четырех лет среднесуточная доля «России 1» превысила 12,9%, «Первого» — 12,7%. Таким образом, в 2017 году разрыв между двумя вещателями увеличился. Среднесуточная доля флагманского канала ВГТРК выросла в прошлом году на 0,24 п.п., «Первого» — наоборот, снизилась на 0,3 п.п.

В 2017 году «Россия 1» каждый месяц обгоняла «Первый канал» по среднесуточной доле аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, констатировал еще в декабре РБК на основе измерений Mediascope за январь—ноябрь. В декабре ситуация не изменилась.

Третье место среди всех федеральных вещателей по популярности у всех зрителей старше четырех лет по итогам прошлого года занимает принадлежащий холдингу «Газпром-Медиа» НТВ. Его среднесуточная доля этой аудитории в прошлом году приблизилась к 9,4%, увеличившись на 0,06 п.п., следует из данных Mediascope.