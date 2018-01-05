Назван самый популярный российский телеканал 2017 года

«Россия 1» второй год подряд превосходит по популярности у зрителей «Первый канал». В 2017 году флагманский канал ВГТРК увеличил свою аудиторию, «Первый», наоборот, терял зрителей, пишет РБК.
«Первый» только второй
Среди всех зрителей старше четырех лет среднесуточная доля аудитории канала «Россия 1» в 2017 году составила почти 13,2%, свидетельствуют результаты телеизмерений исследовательской компании Mediascope (данные предоставлены РБК одним из ее клиентов — компанией ECI Media Management). У «Первого канала» среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет в прошлом году равнялась, по информации Mediascope, 12,1%. Таким образом, второй год подряд «Россия 1» стала самым популярным федеральным телевещаталем страны, вновь обогнав прежнего многолетнего лидера — «Первый канал».
Что такое доля аудитории
Доля аудитории отражает, сколько зрителей смотрели конкретную программу или канал от общего числа тех, кто находился в данный момент времени у телевизора. Иными словами, в 2017 году в среднем 13,2% всех россиян в возрасте старше четырех лет, кто вообще включал телевизор, выбрали программы «России 1».
Компания Mediascope проводит свои телеизмерения только в городах с населением от 100 тыс. человек. Соответственно, эти данные отражают телевизионные предпочтения только жителей крупных городов страны.
В 2017 году «Россия 1» каждый месяц обгоняла «Первый канал» по среднесуточной доле аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, констатировал еще в декабре РБК на основе измерений Mediascope за январь—ноябрь. В декабре ситуация не изменилась.
Третье место среди всех федеральных вещателей по популярности у всех зрителей старше четырех лет по итогам прошлого года занимает принадлежащий холдингу «Газпром-Медиа» НТВ. Его среднесуточная доля этой аудитории в прошлом году приблизилась к 9,4%, увеличившись на 0,06 п.п., следует из данных Mediascope.