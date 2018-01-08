Propastop: «Российские СМИ разжигают новую сагу наподобие бронзового солдата»

Пятница, 5 января

Поводом для начала пропагандистской атаки стала передача на радиостанции Vikerraadio 5 января, в которого говорили о строительстве мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяги. Журналист Арп Мюллер спросил министра юстиции Урмаса Рейнсалу и о будущем находящегося ряжом мемориального комплекса советских времен. Рейнсалу рассказал о необходимости сделать комплекс безопасным и оснастить его информационными стендами, которые знакомили бы с целями оккупационных властей при его установке. Также министр добавил, что возможно на самом деле в ходе ремонта придется и что-то сломать (точные цитаты приведены в конце текста).

Вечером того же дня российское новостное агентство «ТАСС» опубликовало новость, посвященную этой части передачи на Vikerraadio с заголовком «В Таллинне могу снести советский мемориал Маарьямяэ».

Суббота, 6 января

Новость «ТАСС» подняла целую лавину новостей. Пропагандистские СМИ по принципу «испорченного телефона» каждой новой статьей поддают жару предыдущей. Кажется, издания пытались спихнуть друг друга с карты в используемой лжи. За день озвученная Рейнсалу идея превратилась в четкий план правительства Эстонии снести монумент. Вот обзор накалявших обстановку заголовков:

«Вести.ru»: «“Опасный“ советский мемориал в Таллинне хотят снести или забетонировать».

«Regnum»: «Советскому мемориалу Маарьямяэ в Таллине грозит снос».

«Взгляд»: «В Таллинне собрались снести советский мемориал».

«Известия»: «Власти Эстонии намерены частично снести советский мемориал Маарьямяэ»

«РБК»: «Власти Эстонии допустили снос мемориала советским морякам в Таллине»

«Фонтанка-комментарий»: «В Эстонии хотят снести очередной советский памятник. У них нет ничего святого!»

«Lenta.ru»: «Власти Эстонии решили снести советский мемориал в Таллине»

Для Ria.ru тему прокомментировал депутат Госдумы Константин Затулин, который считает происходящее – выражением русофобии, типичным для правящей Эстонией клики. Распространяющая его цитаты Gazeta.ru иллюстрирует их уже фотографиями бронзового солдата.

За день тема доходит до теленовостей, заросший травой монумент показывает телеканал вооруженных сил России «Звезда». Насколько известно, в России теленовости – это знак, что происходящее дошло до уровня обычного формирования пропаганды.

Утверждения кремлевских СМИ ложные

Не нужно добавлять, что в начальном куске передачи с Рейнсалу нет ничего, что могло бы положить начало для этих запугивающих статей. Данной теме в его десятиминутном интервью посвящено три предложения:

«Будут ли они когда-то снесены, или что делать с их останками – тут у меня нет никаких эмоцией, для меня они не содержат в себе ничего кощунственного».

«Это место не должно нести угрозу для людей. Если для обеспечения безопасности нужно будет там что-то сломать или забетонировать какие-то вещи, или сделать что-то такое, чтобы они не обрушались на голову – это сам по себе вопрос, на который нужно найти инженерно-техническое решение».

«Если дойдем до позиции, что есть правовая возможность убрать со строения элементы русских времен, то и это нужно будет взвесить – если это посчитают возможным и эксперты по архитектуре».

Все это очень свежее происшествие, чтобы обсуждать, идет ли речь о координируемой из центра пропагандистской атаке или о желании российских СМИ собрать клики раздражающей читателей темой. В любом случае Propastop будет следить за тем, как будут развиваться события.

Советуем опровергнуть ложную информацию и представителям Эстонии, особенно в местных русскоязычных СМИ. Иначе живущие в сфере влияния пропагандистских СМИ Кремля соотечественники могут на самом деле принять установку строительных лесов на Пирита-теэ за начало очередной бронзовой ночи.

Propastop.org – это добровольный блог Кайтселийта, который занимается разоблачением антиэстонских манипуляций, лжи и пропаганды. За их деятельностью можно наблюдать и в Facebook.

Перевод с эстонского.