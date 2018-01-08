Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Нью-Йорке горит небоскреб Трампа

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Пожар в небоскребе Дональда Трампа. | ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS

В понедельник, 8 января, в небоскребе Trump Tower, расположенном на Манхэттене (Нью-Йорк), вспыхнул пожар, передает Reuters.

ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS
ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS

Как сообщает телеканал NBC, над крышей небоскреба виднелся дым, а пожарные получили вызов около 7 утра по местному времени. На ликвидацию возгорания ушло около полутора часов, при этом из здания не проводилась эвакуация. Как сообщили в полиции, причиной пожара стало возгорание электропроводки, передает Newsru.com.

Как написал в своем микроблоге в Twitter Эрик Трамп, пожар возник в надстройке системы кондиционирования, расположенной на крыше небоскреба. Также сын президента США поблагодарил пожарных за оперативную работу.

Изначально сообщалось, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших, однако позднее представители пожарного департамента Нью-Йорка завили, что в результате пожара два человека получили травмы, и один из них был серьезно ранен.

Сам президент США Дональд Трамп в это время находился в Вашингтоне.

Trump Tower - 58-этажный небоскреб в Нью-Йорке, высота которого составляет 202 метра. Здание было спроектировано Дональдом Трампом и компанией Equitable Life Assurance. Строительство небоскреба было окончено 30 ноября 1983 года. 16 июня 2015 года Дональд Трамп объявил о вступлении в президентскую гонку, находясь в Trump Tower, а 11 января 2017 года там же дал свою первую пресс-конференцию в качестве избранного президента США.

Наверх