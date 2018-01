В Нью-Йорке горит небоскреб Трампа

Как сообщает телеканал NBC, над крышей небоскреба виднелся дым, а пожарные получили вызов около 7 утра по местному времени. На ликвидацию возгорания ушло около полутора часов, при этом из здания не проводилась эвакуация. Как сообщили в полиции, причиной пожара стало возгорание электропроводки, передает Newsru.com.

Как написал в своем микроблоге в Twitter Эрик Трамп, пожар возник в надстройке системы кондиционирования, расположенной на крыше небоскреба. Также сын президента США поблагодарил пожарных за оперативную работу.

Изначально сообщалось, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших, однако позднее представители пожарного департамента Нью-Йорка завили, что в результате пожара два человека получили травмы, и один из них был серьезно ранен.

Looks like fire dying down at Trump Tower pic.twitter.com/wX0FgceBkH