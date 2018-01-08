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Самый усердный оценщик трудоспособности зарабатывает больше, чем президент

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ФОТО: Töötukassa

По данным Кассы страхования от безработицы, некоторые оценивающие трудоспособность врачи выполняют в разы больше работы, чем их коллеги. Например, некоторые оценщики могут получать 12 000 евро в месяц.

По данным Кассы страхования от безработицы, самый активный оценщик трудоспособности за десять месяцев провел 3522 экспертизы. Если он работал и на выходных, то он должен был делать примерно по 12 экспертиз в день, пишет Postimees.

По словам представителя Вильяндиской больницы Кристы Вальдвеэ, их оценщики зарабатывают примерно 50 евро за одну экспертизу.

Пресс-секретарь Кассы страхования от безработицы Кюллике Хейде уточнила, что выигравшие государственные тендеры предприятия платят зарплаты по-разному. «Сколько точно зарабатывают врачи, мы не знаем. На некоторых предприятиях экспертиза стоит 30 евро, на некоторых больше», - сказала Хейде, добавив, что экспертизы бывают разные и их цена варьируется.

Посчитаем. За десять месяцев 3522 экспертизы. В среднем 35 евро за одну экспертизу. Получается чуть более 12 000 евро. Как известно, брутто-зарплата президента Керсти Кальюлайд составляет 5200 евро.


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