Атака дронов: происки США или все можно купить в интернете?

Накануне, 8 января, российское министерство обороны сообщило, что 6 января была осуществлена еще одна попытка атаки на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения в Тартусе. Для этого боевики использовали 13 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с установленными на них самодельными взрывными устройствами.

Как заявили военные, ни один из них своей цели не достиг, а три беспилотника были захвачены.

Предыдущая атака на авиабазу произошла 31 декабря. Первой об обстреле Хмеймима 3 января написала газета "Коммерсант". По данным издания, база подверглась минометному обстрелу со стороны исламистов, из-за чего якобы были уничтожены как минимум семь самолетов: четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72.

Минобороны заявило на следующий день, что в результате минометного обстрела базы Хмеймим погибли двое российских военных. Данные "Коммерсанта" о поврежденных самолетах в военном ведомстве назвали "фейком".

Один из российских военных, находящийся сейчас на авиабазе, рассказал Русской службе Би-би-си, что, по его данным, минометного обстрела 31 декабря не было, а объект также был атакован несколькими беспилотниками.

Собеседник Би-би-си опроверг информацию о том, что при обстреле сдетонировал склад с боеприпасами, и уточнил, что при обстреле было повреждено 11 единиц летной техники. "Четыре восстановлению не подлежат", - сказал на условиях анонимности собеседник Би-би-си, не уполномоченный давать комментарии.

На уточняющий вопрос, сильно ли сократился российский контингент авиабазы после заявления президента России Владимира Путина о разгроме "Исламского государства" (запрещено в России) в Сирии и выводе основной части российских сил, военный ответил: "По моим ощущениям, ничего не изменилось".

Высокие технологии

Министерство обороны России в понедельник, 8 января, распространило заявление о том, что боевикам в Сирии для атаки дронов на Хмеймим были переданы "технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране".

"Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах. Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты", - говорилось в заявлении.

"Только для того чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран", - говорится в новом заявлении минобороны, распространенном во вторник, 9 января.

В новом заявлении минобороны сделало акцент на том, что "в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте семь тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США "Посейдон".