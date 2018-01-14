Взрыв и пожар в клубе на севере Португалии: восемь погибших, десятки пострадавших

Возгорание возникло в тот момент, когда в центре проходило соревнование по карточной игре. В соревнованиях участвовали и наблюдали за ними около 60 человек, пишет Newsru.com.

По сообщениям СМИ, причиной пожара считают взрыв котла отопительной системы. Из-за взрыва на фоне задымления началась паника, десятки человек получили ранения и ожоги. Некоторые находятся в тяжелом состоянии, сообщил мэр города.

Местная радиостанция TSF со ссылкой на данные спасателей сообщила о 50 пострадавших.