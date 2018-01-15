Погранохрана получила девять дополнительных пар глаз

Погранохрана начнет использовать дроны для охраны восточной границы: ELI передало летательные аппараты пограничникам.
Пограничники надеются, что дроны станут им такими же помощниками, какими уже являются пограничные собаки. Дрон, правда, не лает, зато урчит, усмехаются производители беспилотных аппаратов, пишет «Северное побержье».
«Дроны - наши дополнительные глаза. С их помощью можно увидеть гораздо больше, чем может человек. У нас много болотистых территорий, доступ к которым затруднен. Дрон пролетает над этими территориями, и мы видим, что там происходит. Мы сможем обнаруживать как тайники, так и незаконную деятельность. Дрон сэкономит силы. Не придется отправлять, к примеру, тридцать человек, чтобы посмотреть, что происходит. Достаточно одного оператора и дрона», - объяснил ведущий пограничник Васкнарвского пограничного кордона Сергей Золин.
Дроны позволяют попасть практически куда угодно. Это поднимает вопрос защиты частной жизни. «Наша цель - обеспечить безопасность границы, и нас не интересует, что люди делают во дворе своего дома. Мы охраняем границу, а не следим за людьми», - заверил Золин.
Помимо охраны восточной границы, кордоны, расположенные на берегах Чудского озера и реки Нарвы, также занимаются спасением людей. То, что именно пограничники спасают терпящих бедствие рыбаков, - привычное дело. С помощью дронов пропавших людей найти проще, нежели с помощью поисковых групп и собак. У дронов есть как обычная HD-видеокамера, так и инфракрасная камера, и на презентации было видно, насколько хорошо благодаря дрону можно увидеть человека на берегу озера. «Если территория поисков очень большая, то с помощью дрона источник тепла, то есть пропавшего человека, отыскать гораздо проще», - сказал Золин.
Дроны ELIX-XL произведены в Эстонии, и ELI, где летательные аппараты были изготовлены, — одно из многих оборонно-промышленных предприятий Эстонии. ELI также занималось производством самолетов, но для маленькой фирмы мультикоптеры - более удобный и простой продукт, рассказал исполнительный руководитель ELI Тыну Вахер.
Ведущим производителем дронов в мире является китайская фирма «DJI». Базовые составляющие дронов - к примеру, углеродное волокно и моторы, - в Эстонии не производят. Это означает, что комплектующие для дронов ELI тоже были произведены в разных странах. «Это интеграция - у нас собирают материал и оборудование из разных стран», - пояснил Вахер.
Но программное обеспечение не менее важно, чем сам аппарат, и ELI занимается как сборкой дронов, так и разработкой программного обеспечения. «Программное обеспечение - то, что превращает все это в необходимый для погранохраны аппарат», - добавил Вахер.
Дроны летают вблизи границы. Бывали случаи, когда гражданские дроны были захвачены. Вряд ли Россию интересует материальная часть аппарата, но передаваемое им изображение могло бы представлять интерес. «Разумеется, у дронов есть устройства, которые зашифровывают изображение. Взломать его сложно, и усилия, которые понадобятся для взлома изображения, должны себя окупить. Погранохрана - гражданская структура, так что никаких особых секретов в этом изображении нет. Интерес к дронам определенно проявляют, но в них нет ничего такого особенного, чтобы имело смысл устраивать кибервойну», - сказал Вахер.
Дроны ELI используются в Силах обороны Эстонии, также их продают за границу. Эстонская полиция и погранохрана, приобретая оборудование, не могут поставить условие, чтобы оно было произведено в Эстонии, однако на тендерах предпочтение отдают производителям, которые способны быстро ремонтировать оборудование и оперативно поставлять запасные части. Это дает преимущество производителям из Эстонии и ближайших стран.