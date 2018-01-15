Будьте бдительны: неизвестный заманивает детей в машину

По словам старшего участкового Раквереского полицейского участка Кристи Фукс, полиция очень серьезно реагирует на подобные сообщения и делает все возможное, чтобы как можно быстрее выяснить все обстоятельства происходящего, передает Virumaa Teataja .

«С радостью констатирую, что сознательность детей выросла и они хорошо проинформированы о подстерегающих на улицах угрозах — будь то дорожное движение или общение с незнакомцами. Несмотря на это, рекомендую всем матерям и отцам еще раз напомнить детям, что с незнакомыми людьми не следует общаться и, безусловном, нельзя с ними никуда идти», - говорит Фукс.