понедельник, 15 января 2018 г.
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«Особенное беспокойство вызывает то, что население Ида-Вирумаа сокращается в первую очередь за счет молодежи»

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  • Будьте бдительны: неизвестный заманивает детей в машину

Будьте бдительны: неизвестный заманивает детей в машину

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ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Школьники. Фото иллюстративное.

В прошлый четверг вечером в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина на улице Пикк в Раквере заманивает несовершеннолетних в машину покататься. Личность мужчина пока не установлена. 

По словам старшего участкового Раквереского полицейского участка Кристи Фукс,  полиция очень серьезно реагирует на подобные сообщения и делает все возможное, чтобы как можно быстрее выяснить все обстоятельства происходящего, передает Virumaa Teataja.

«С радостью констатирую, что сознательность детей выросла и они хорошо проинформированы о подстерегающих на улицах угрозах — будь то дорожное движение или общение с незнакомцами. Несмотря на это, рекомендую всем матерям и отцам еще раз напомнить детям, что с незнакомыми людьми не следует общаться и, безусловном, нельзя с ними никуда идти», - говорит Фукс.

Также она отмечает, что если ребенок рассказывает родителям о подобном инциденте, чрезвычайно важно, чтобы эта информация была как можно быстрее передана в полицию.

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