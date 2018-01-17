Михаил Корб временно покинул Таллиннское горсобрание, его заменит Наталия Маллеус
17 января 2018 г., 16:31
Парламентарий и генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб приостановил свои депутатские полномочия в Таллиннском городском собрании, до 17 апреля его будет замещать советник премьер-министра Юри Ратаса по русским СМИ Наталия Маллеус.
Михаил Корб объяснил Rus.ERR свое решение приостановить депутатские полномочия в Таллиннском горсобрании высокой рабочей нагрузкой.
«К сожалению, невозможно качественно выполнять все возложенные на меня функции. Помимо работы в Рийгикогу и горсобрании я также занимаюсь партийными делами и руковожу партийным бюро», - сказал Корб и добавил, что поэтому пока на три месяца приостановил свои полномочия в городском собрании.