среда, 17 января 2018 г.
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  • Михаил Корб временно покинул Таллиннское горсобрание, его заменит Наталия Маллеус

Михаил Корб временно покинул Таллиннское горсобрание, его заменит Наталия Маллеус

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ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Михаил Корб

Парламентарий и генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб приостановил свои депутатские полномочия в Таллиннском городском собрании, до 17 апреля его будет замещать советник премьер-министра Юри Ратаса по русским СМИ Наталия Маллеус.

Михаил Корб объяснил Rus.ERR свое решение приостановить депутатские полномочия в Таллиннском горсобрании высокой рабочей нагрузкой.

«К сожалению, невозможно качественно выполнять все возложенные на меня функции. Помимо работы в Рийгикогу и горсобрании я также занимаюсь партийными делами и руковожу партийным бюро», - сказал Корб и добавил, что поэтому пока на три месяца приостановил свои полномочия в городском собрании.

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