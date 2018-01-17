Михаил Корб временно покинул Таллиннское горсобрание, его заменит Наталия Маллеус

«К сожалению, невозможно качественно выполнять все возложенные на меня функции. Помимо работы в Рийгикогу и горсобрании я также занимаюсь партийными делами и руковожу партийным бюро», - сказал Корб и добавил, что поэтому пока на три месяца приостановил свои полномочия в городском собрании.