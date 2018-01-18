ФСБ назвала основные угрозы для России

"Ведущие мировые державы стремятся вытеснить РФ из зоны ее стратегических интересов, затормозить экономическое развитие, расширить доступ к источникам сырья и рынкам сбыта продукции, сообщает портал Newsru.com.

В указанных целях реализуются планы, направленные на подрыв экономического и военного потенциалов РФ, создаются предпосылки к дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки на приграничной территории РФ, в том числе на почве разжигания сепаратизма и религиозно-этнического экстремизма", - заявили в ФСБ.

Еще одним фактором, угрожающим безопасности страны, в документе называется наличие вблизи государственной границы России "очагов социально-политической и военной напряженности", из-за которых повышаются риски возникновения пограничных инцидентов.

В ФСБ также опасаются затяжных кризисов в мировой экономике, обострения межгосударственных отношений, увеличения регионов с нестабильной внутриполитической обстановкой, роста международного терроризма и трансграничной преступности. Еще одна угроза - "рост коммуникативных возможностей", который повышает риски переноса в Россию вирусных болезней людей и животных по каналам туризма и миграции.

Как отметили в ведомстве, целями государственной пограничной политики являются защита национальных интересов и создание благоприятных условий для социально-экономического развития приграничных территорий страны. В докладе подчеркивается, что пограничная политика РФ строится на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности государств, нерушимости границ и мирном разрешении пограничных вопросов.

"Российская Федерация не имеет территориальных претензий к другим государствам, отвергает любые территориальные притязания", - подчеркивается в проекте президентского доклада.

В то же время там указано, что Москва "допускает возможность изменения прохождения государственной границы Российской Федерации на законной (правомерной) основе с учетом интересов договаривающихся сторон при соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров".

Подготовленный ФСБ документ должен заменить действующие в настоящее время основы пограничной политики РФ, которые были утверждены 5 октября 1996 года.

В декабре 2017 года глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за последние пять лет в стране были осуждены 137 кадровых сотрудников и агентов иностранных спецслужб. "Иностранные спецслужбы по-прежнему стремятся проникнуть во все сферы деятельности нашего государства. Естественно, это встречает решительный отпор со стороны контрразведчиков", - подчеркнул он.

Бортников также рассказал, что в 2017 году в РФ было предотвращено 23 теракта, а за последние два года были не допущены к выезду из страны более 200 человек, которые собирались принять участие в боевых действиях за рубежом на стороне террористов.

Отметим, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны, в ходе которого обратил внимание военных на действия США в оборонной сфере и призвал их быть начеку .