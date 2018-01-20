Что случилось? Успешная фирма обанкротилась, потеряв 400 000 евро

Неплатежеспособность предприятия - это трагедия: работники остаются без источника дохода, партнеры, инвесторы и хозяева - без больших денежных сумм, а зачастую виновных нет, пишет Pärnu Postimees.

Основанное в Пярну около 10 лет назад предприятие Targa Maja Lahendused предлагало системы и решения для домов, позволяющие экономить энергию.

Системы самостоятельно регулировали температуру, интенсивность освещения, потребление энергии и экономили хозяевам деньги.

Бизнес процветал: в первые два года прибыль предприятия составила около 700 000 евро. Но затем ситуация изменилась: количество заказов снизилось, расходы на работу стали превышать доходы, а партнеры стали подводить.

“Самыми большими пострадавшими оказались хозяева”, - рассказал один предприниматель, который вложил в фирму целых 220 000 евро, а получил только 8000.

По словам бывшего члена правления Эрго Сартакова, ошибка заключалась в том, что фирмы пыталась откусить кусок, который просто не поместился в рот.

“Владельцы хотели обслуживать большие объекты, но позже выяснилось, что такой подход себя не оправдал”, - отметил он, добавив, что в итоге фирма вынуждена была делать большие расходы.