Кая Каллас: даже если вотум недоверия Рейнсалу пройдет, коалицию это не разрушит

На прошедшем сегодня в Таллинне заседании Совета уполномоченных Партии реформ, помимо утверждения нового порядка выборов председателя партии и обсуждения стратегии предвыборной борьбы, также рассматривалась текущая политическая обстановка, которая, по словам лидера реформистов Ханно Певкура, накалилась из-за скандала с министром юстиции Урмасом Рейнсалу.
Совет уполномоченных Партии реформ собрался сегодня в Таллинне, чтобы обсудить положение в политики, наметить дальнейшие шаги, а также поговорить о предстоящих в 2019 году выборах, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Реформисты дали Урмасу Рейнсалу время до понедельника, чтобы он освободил занимаемую им должность, в противном случае партия намерена вынести вотум недоверия.
А зампредседателя Партии реформ, евродепутат Кая Каллас считает, что даже если вотум недоверия пройдет, и коалиционные депутаты присоединятся к оппозиции, то саму коалицию это точно не разрушит.
"Я верю, что возглавляющая коалицию Центристская партия сделает всё, чтобы правительство выстояло, что может также означать, что факт замены министра юстиции не приведет к кризису", - считает Кая Каллас.