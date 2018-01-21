Кая Каллас: даже если вотум недоверия Рейнсалу пройдет, коалицию это не разрушит

Совет уполномоченных Партии реформ собрался сегодня в Таллинне, чтобы обсудить положение в политики, наметить дальнейшие шаги, а также поговорить о предстоящих в 2019 году выборах, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Реформисты дали Урмасу Рейнсалу время до понедельника, чтобы он освободил занимаемую им должность, в противном случае партия намерена вынести вотум недоверия.

А зампредседателя Партии реформ, евродепутат Кая Каллас считает, что даже если вотум недоверия пройдет, и коалиционные депутаты присоединятся к оппозиции, то саму коалицию это точно не разрушит.