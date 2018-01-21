воскресенье, 21 января 2018 г.
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  • Кая Каллас: даже если вотум недоверия Рейнсалу пройдет, коалицию это не разрушит

Кая Каллас: даже если вотум недоверия Рейнсалу пройдет, коалицию это не разрушит

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На прошедшем сегодня в Таллинне заседании Совета уполномоченных Партии реформ, помимо утверждения нового порядка выборов председателя партии и обсуждения стратегии предвыборной борьбы, также рассматривалась текущая политическая обстановка, которая, по словам лидера реформистов Ханно Певкура, накалилась из-за скандала с министром юстиции Урмасом Рейнсалу.

Совет уполномоченных Партии реформ собрался сегодня в Таллинне, чтобы обсудить положение в политики, наметить дальнейшие шаги, а также поговорить о предстоящих в 2019 году выборах, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Реформисты дали Урмасу Рейнсалу время до понедельника, чтобы он освободил занимаемую им должность, в противном случае партия намерена вынести вотум недоверия. 

А зампредседателя Партии реформ, евродепутат Кая Каллас считает, что даже если вотум недоверия пройдет, и коалиционные депутаты присоединятся к оппозиции, то саму коалицию это точно не разрушит.

"Я верю, что возглавляющая коалицию Центристская партия сделает всё, чтобы правительство выстояло, что может также означать, что факт замены министра юстиции не приведет к кризису", - считает Кая Каллас.

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