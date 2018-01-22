Эксперт: Эстония стоит на пороге правительственного кризиса 

Каю сказал, что от социал-демократов зависит, будет ли правительственный кризис, поскольку премьер-министр говорит, что он не видит необходимости в вотуме недоверия министру своего правительства.

«В этом смысле складывается довольно странная ситуация, когда лидеры коалиционных партий, в том числе председатель IRL Сеэдер и Юри Ратас со стороны Центристской партии говорят, что правительство выстоит, все хорошо, нет основания для вотума недоверия, но как соцдемы, думаю, что и в рядах центристов есть люди, которые готовы поддержать вотум недоверия министру. Это говорит о том, что мы очень, очень близки к правительственному кризису», - сказал «Актуальной камере» Каю.