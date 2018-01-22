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Сбой вывел из строя все автоматические заправки Circle K

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ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Все автоматические заправочные станции Circle K не работают из-за большого международного сбоя. Заправки перестали работать не только в Эстонии, но и в других странах Балтии, а также в Польше. 

На данный момент ИТ-специалисты концерна работают над устранением сбоя. Предположительно, автоматические заправки вновь заработают сегодня ночью. Сбой вывел из строя 17 автоматических заправок по всей Эстонии, пишет Tarbija24.

При этом все заправки с пунктами обслуживания, как в Эстонии, так в других странах Балтии продолжают работу в обычном режиме.

Circle K приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей заправляться на заправках с пунктами обслуживания. 

Всю дополнительную информацию можно получить но номеру 675 7777.

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