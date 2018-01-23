Цветы, полоска, подсветка, стеклоблоки, веселый унитаз: всё это - в квартире в Йыхви

Жаль, что владелец выложил на портале недвижимости KV.EE мало фотографий своей квартиры. Наверное, еще пара ракурсов добавила бы впечатления.
Двухкомнатная хрущевка площадью 39,7 квадратных метра на четвертом этаже четырехэтажного дома отремонтирована. Видно, что стоят новые окна и входная дверь. Судя по расположению выключателей и розеток, заменена и электропроводка. Дизайн интерьера создан с помощью остроумно использованных остатков разнокалиберных обоев.
На стене, судя по всему, отделяющей большую комнату от кухни, обои с принтом, изображающим стилизованную шкуру животного, пытаются гармонировать с обоями с розовыми розочками. Цветные стеклянные блоки, как пишут в статьях по интерьеру, привносят в цветовую гамму дополнительный яркие акценты. Хм-хм.
Очень жаль, что нет фотографии, на которой отчетливо был бы виден рельефный узор на серых обоях в прихожей, выложенный, кажется, из ракушек и морской гальки. А внизу, вроде бы, три ряда кафельной плитки?
Стена, противоположная розовым розам, оклеена теми же "звериными" обоями, а также подходящими по цвету обоями в полоску. Обратите внимание на украшенную цветочным орнаментам объемную латинскую букву S с подсветкой. Наверное, ее можно использовать и как книжную полку.
Отдадим должное дизайнеру: в спальне светлые обои с крупным, но все же нейтральным цветочным принтом контрастируют с буйством красок в гостиной и прихожей. Изображение цветов есть и на кухонном фартуке. А с крышки унитаза вам весело улыбается Дед мороз!
Все, к сожалению, немногочисленные фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.