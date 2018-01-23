Цветы, полоска, подсветка, стеклоблоки, веселый унитаз: всё это - в квартире в Йыхви

Двухкомнатная хрущевка площадью 39,7 квадратных метра на четвертом этаже четырехэтажного дома отремонтирована. Видно, что стоят новые окна и входная дверь. Судя по расположению выключателей и розеток, заменена и электропроводка. Дизайн интерьера создан с помощью остроумно использованных остатков разнокалиберных обоев.

ФОТО: KV.EE

На стене, судя по всему, отделяющей большую комнату от кухни, обои с принтом, изображающим стилизованную шкуру животного, пытаются гармонировать с обоями с розовыми розочками. Цветные стеклянные блоки, как пишут в статьях по интерьеру, привносят в цветовую гамму дополнительный яркие акценты. Хм-хм.

ФОТО: KV.EE

Очень жаль, что нет фотографии, на которой отчетливо был бы виден рельефный узор на серых обоях в прихожей, выложенный, кажется, из ракушек и морской гальки. А внизу, вроде бы, три ряда кафельной плитки?

ФОТО: KV.EE

Стена, противоположная розовым розам, оклеена теми же "звериными" обоями, а также подходящими по цвету обоями в полоску. Обратите внимание на украшенную цветочным орнаментам объемную латинскую букву S с подсветкой. Наверное, ее можно использовать и как книжную полку.

Отдадим должное дизайнеру: в спальне светлые обои с крупным, но все же нейтральным цветочным принтом контрастируют с буйством красок в гостиной и прихожей. Изображение цветов есть и на кухонном фартуке. А с крышки унитаза вам весело улыбается Дед мороз!