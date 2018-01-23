Какой ужас: в России мужчина повесил на заборе «гирлянду» из убитых щенков

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми месяцев исправительных работ. Кроме того, в течение этого срока 15% доходов осужденного будет удерживаться в пользу государства, сообщает ИА KrasnodarMedia.su .

В начале декабря 2017 года в правоохранительные органы обратились сотрудники одной из станций техобслуживания (СТО) в Геленджике. Они обнаружили на заборе пятерых убитых щенков, подвешенных на колючей проволоке. Фотографии висящих мертвых щенков попали в соцсети.

Личность садиста, который мучил и убивал животных, работники станции установили самостоятельно, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что злоумышленник измывался над щенками около 40 минут. Мужчина мстил им якобы за то, что они его постоянно облаивали.

Полиция провела проверку и обнаружила на территории автостанции мертвых животных, закопанных в землю. Останки щенков были переданы на экспертизу.

Полицейские также задержали подозреваемого, который оказал им сопротивление. За это мужчину приговорили судом к десяти суткам административного ареста.

Живодера признали виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными из хулиганском побуждений с применением садистских методов, повлекшее их гибель").

На днях прокуратура Горячего ключа на Кубани выявила еще один факт жестокого обращения с животными. Как стало известно в ходе мониторинга соцсетей, один из местных жителей привез на автомобиле щенков, выбросил их на обочину и задавил колесами авто. Двое щенков погибли, остальные убежали в лесополосу. О случившемся рассказала свидетельница происшествия в паблике Горячего Ключа.

"Писать много не буду - руки до сих пор трясутся, - сообщила свидетельница расправы. - Буквально пару минут назад ехала домой, увидела машину с мужчиной, который копошился в мешке. Остановилась, так как дело происходило недалеко от моего дома - думала, может, мусор высыпает (мешок был большой). И тут увидела, как он из мешка вытряхивает щенят на обочину. Их было около 10, еще совсем крошки".

Женщина сделала мужчине замечание, опасаясь, что щенков могут загрызть большие бродячие собаки. "Дальше произошло ужасное. До сих пор слезы текут... Этот недочеловек сел в машину со словами "Тогда смотри" и начал давить щенков. Двоих малышей переехал сразу, остальные убежали в лесополосу", - написала свидетельница.

Она пыталась поймать разбежавшихся щенков, но это не удалось. "Видимо, до утра щенята не доживут... Не думала, что у нас в городе есть настолько жестокие люди", - заключила женщина.