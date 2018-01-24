При обрушении на стройке погиб человек

Сегодня вечером в 16.15 спасателям поступило сообщение о несчастном случае в Тарту в одном из жилых домов по улице Рийа: при обрушении стены в подвале здания погиб строитель. Когда прибыли спасатели, выяснилось, что оказавшийся под завалами мужчина погиб на месте происшествия, передает Tartu Postimees.