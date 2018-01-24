Скончался известный политик и экономист Яанно Рейльян

Яанно Рейльян в течение долгого времени был преподавателем экономического факультета Тартуского университета, в 2015-2016 годах работал профессором по вопросам внешней экономики, затем перешел в статус эмерит-профессора.

С 1999 по 2007 годы был профессором на кафедре внешней экономики, а после 2014 года — профессором государственной экономики.

С 1993 по 1996 годы работал деканом факультета экономики, после этого в течение трех лет был замещающим деканом.