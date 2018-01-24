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Скончался известный политик и экономист Яанно Рейльян

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ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный политик и экономист Яанно Рейльян.

Яанно Рейльян в течение долгого времени был преподавателем экономического факультета Тартуского университета, в 2015-2016 годах работал профессором по вопросам внешней экономики, затем перешел в статус эмерит-профессора.

С 1999 по 2007 годы был профессором на кафедре внешней экономики, а после 2014 года — профессором государственной экономики.

С 1993 по 1996 годы работал деканом факультета экономики, после этого в течение трех лет был замещающим деканом.

С 1999 по 2007 годы был членом Рийгикогу IX, X и Xi составов, входил в партию Народный союз Эстонии.

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