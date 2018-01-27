Сависаар: правительством руководят не центристы, а IRL

Сависаар сказал, что не следит за эстонской политикой, но глядя со стороны, ему все кажется смешным, пишет rus.err.ee со ссылкой на региональную газету Vooremaa.

"Для меня Центристская партия сейчас не у власти. В действительности, у власти находится IRL, и они делают это хорошо", - заявил политик.