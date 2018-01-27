Сависаар: правительством руководят не центристы, а IRL
27 января 2018 г., 16:40
По мнению бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, у власти в Эстонии в настоящее время находятся не центристы, а Союз отечества и Res Publica (IRL).
Сависаар сказал, что не следит за эстонской политикой, но глядя со стороны, ему все кажется смешным, пишет rus.err.ee со ссылкой на региональную газету Vooremaa.
"Для меня Центристская партия сейчас не у власти. В действительности, у власти находится IRL, и они делают это хорошо", - заявил политик.
Говоря о своем здоровье, Сависаар пожаловался на очень высокое содержание сахара в крови, фантомные боли от ампутации ноги, слабое сердце и инфаркт мозга.