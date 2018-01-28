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График: смотрите, как скандалы влияют на рейтинг партий

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ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Рейтинг Партии реформ поднялся на самый высокий за последние пять с половиной лет уровень, в то же время поддержка Центристской партии и других оппозиционных партий среди избирателей заметно упала, следует из результатов исследования фирмы Kantor Emor.

Во второй половине января Партию реформ поддерживали 34% избирателей (в декабре было 28%), на один процент поднялся рейтинг EKRE (18%) и Партии зеленых (5%). Рейтинг Социал-демократической партии до 11 процентов (в декабре был 15%), а рейтинг IRL упал на три процента, пишет Postimees.

В январе внимание привлекли министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия) и министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL), которым оппозиция выдвинула вотум недоверия. Больше всего взглядов во время голосования по последнему вотуму недоверия было приковано к решению социал-демократов, которые, по словам политолога Тыниса Саартса, показали избирателям, что они ценят больше власть, чем принципы.

Как можно заметить, рейтинг попадавших в скандалы партий, по крайней мере временно, снизился. 

В графике показаны колебания рейтинга партий за последний год во время крупных скандалов.

 

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