График: смотрите, как скандалы влияют на рейтинг партий

Во второй половине января Партию реформ поддерживали 34% избирателей (в декабре было 28%), на один процент поднялся рейтинг EKRE (18%) и Партии зеленых (5%). Рейтинг Социал-демократической партии до 11 процентов (в декабре был 15%), а рейтинг IRL упал на три процента, пишет Postimees.

В январе внимание привлекли министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия) и министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL), которым оппозиция выдвинула вотум недоверия. Больше всего взглядов во время голосования по последнему вотуму недоверия было приковано к решению социал-демократов, которые, по словам политолога Тыниса Саартса, показали избирателям, что они ценят больше власть, чем принципы.

Как можно заметить, рейтинг попадавших в скандалы партий, по крайней мере временно, снизился.