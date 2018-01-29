Трамп пригрозил Евросоюзу большими неприятностями за очень несправедливую торговлю с США

По словам американского лидера, ЕС своими действиями нажил себе большие неприятности.

"У меня очень много проблем с Европейским союзом, и это может вылиться во что-то очень крупное с торговой точки зрения", - заявил Трамп в интервью британскому телеканалу ITV, пишет Reuters.

Президент посетовал, что Соединенные Штаты попросту не имеют возможности выйти на европейский рынок. "Это очень, очень сложно. А они в это время импортируют свои продукты в США - без налогов, с очень низкими налогами. Это очень несправедливо", - подчеркнул глава государства.

Трамп также добавил, что подобную политику в отношении США строит не только Европейский союз. "Я могу назвать много стран, которые этим занимаются. Но Евросоюз был очень, очень несправедлив к Соединенным Штатам. И я думаю, это выльется в неприятности для них самих", - заключил он.

Отметим, что Трамп на минувшей неделе выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, где он заявил, что международные торговые отношения направлены против США. Он отметил, что избранная им политика "Америка прежде всего" направлена как раз на обеспечение более равновесного торгового взаимодействия с американскими союзниками.

Американский лидер в своей речи подчеркнул, что "Соединенные Штаты больше не будут закрывать глаза на несправедливые экономические практики, включая масштабное хищение интеллектуальной собственности, субсидии промышленности, а также всеобъемлющее участие государства в экономическом планировании".

"Мы работаем над реформированием системы международной торговли с тем, чтобы она обеспечивала процветание и выгоды для тех, кто играет по правилам. Мы не сможем добиться свободной и открытой торговли, если некоторые страны будут эксплуатировать эту систему в ущерб другим", - заявил Трамп в Швейцарии.

Он также добавил, что когда США развиваются, развивается и весь мир. Трамп выразил убежденность в том, что именно "процветание Америки позволило создать бесчисленное количество рабочих мест по всему миру".

После своего выступления Трамп написал в Twitter, что его речь была воспринята европейцами "очень позитивно": "Многие люди, которых я встретил, будут инвестировать в США".