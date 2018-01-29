Лечащий врач Сависаара: Эдгар в больнице и это надолго

«Эдгар Сависаар в больнице и пробудет там еще долго», - сказал Пыддер Postimees.

Судья Анне Ребане, ведущая процесс Сависаара, вызвала Пеэпа Пыддера в Харьюский уездный суд в этот вторник дать показания о состоянии здоровья Эдгара Сависаара. Заседание закрытое.

«Завтра я дам в суде показания, но это закрытое заседание, и даже после его окончания я не смогу подробнее рассказать о состоянии здоровья моего пациента. Единственный, кто может решить, разглашать эти данные или нет, - сам Эдгар Сависаар», - сказал Пыддер.

На прошлой неделе основатель Центристской партии, находящийся в больнице Йыгева, дал интервью газете Vooremaa, в котором рассказал о своем здоровье. Сависаар сказал, что, когда он прибыл в больницу, уровень сахара в его крови был опасно высок, также его постоянно мучают так называемые фантомные боли, которые успокаиваются лишь после приема обезболивающих.

«Если доктор Яан Эха когда-то сказал, что у меня шесть неизлечимых заболеваний, то теперь к ним добавилось и седьмое – инфаркт головного мозга, который сидит в левом полушарии. Сердце и так слабое, не говоря уже о ноге», - сказал Сависаар.

Харьюский уездный суд обдумывает, следует ли в связи с состоянием здоровья Саависаара отделить связанные с ним эпизоды от уголовного дела.

«Для того, чтобы принять такое решение, необходимо на закрытом заседании выслушать показания врача и сопоставить их с более ранней экспертизой, - сказал госпрокурор Стевен-Христо Эвестус на прошлой неделе. – После этого можно будет принять решение об отделении эпизодов от дела или о продолжении их рассмотрения в форме текущего производства».

Защитник Сависаара Оливер Няэс ходатайствует о назначении новой экспертизы, которая позволит установить, способен ли Сависаар участвовать в судебном процессе.