Топ-менеджера Volkswagen отстранили от работы за опыты над людьми и обезьянами

Штега отстранили до выяснения обстоятельств скандала.

"Мы сейчас занимаемся тщательной проверкой работы распущенного в 2017 году Научно-исследовательского объединения по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе и сделаем все необходимые выводы. Господин Штег объяснил, что готов взять на себя полную ответственность. Я с уважением отношусь к этому решению", — приводятся в заявлении слова главы Volkswagen Маттиаса Мюллера.

Опыты финансировались Европейской исследовательской группой по окружающей среде и здоровью в транспортном секторе (European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector, EUGT). "В настоящее время мы анализируем работу EUGT, которая была распущена в 2017 году, и определяем все необходимые последствия", — говорится в релизе.

В январе газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Volkswagen, BMW и Daimler в рамках научно-исследовательского объединения EUGT проводили исследование с участием животных и людей, чтобы установить, как выделяемый при работе дизельных двигателей диоксид азота влияет на здоровье. Позже The New York Times уточнила, что по заданию концерна Volkswagen в ФРГ проводились аналогичные опыты на обезьянах, пишет dp.ru.

В рамках тестов в герметичную камеру, куда подавали выхлопы от дизельного автомобиля Volkswagen Beetle, поместили 10 обезьян. Эксперимент, который длился 4 часа, был призван доказать, что новые дизельные двигатели чище, чем моторы предыдущих поколений. Volkswagen заказала эксперимент незадолго до "дизельгейта" — скандала с фальсификацией исследований уровня выбросов дизельных автомобилей немецкой корпорации.

Люди во время экспериментов подвергались непродолжительному воздействию диоксида азота, являющегося одной из токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей. В Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они на протяжении нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO2.