Расследование уголовного дела бывшего вице-мэра Тарту завершено

В настоящее время Лыунаская окружная прокуратура прорабатывает необходимые для отправки в суд материалы. Суворов подозревается в неоднократном получении взяток в течение продолжительного периода в обмен на выделение средств в поддержку ряда организаций.

Расследование уголовного дела второго бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски (Партия реформ), также подозреваемого в коррупции, пока не завершено.

Подозрения против двух бывших вице-мэров не связаны между собой.