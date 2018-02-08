Расследование уголовного дела бывшего вице-мэра Тарту завершено

Полиция безопасности (КаПо) завершила расследование уголовного дела подозреваемого во взяточничестве бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова (Центристская партия) и передала материалы в прокуратуру, сообщает Rus.err.ee.
В настоящее время Лыунаская окружная прокуратура прорабатывает необходимые для отправки в суд материалы. Суворов подозревается в неоднократном получении взяток в течение продолжительного периода в обмен на выделение средств в поддержку ряда организаций.
Расследование уголовного дела второго бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски (Партия реформ), также подозреваемого в коррупции, пока не завершено.
Подозрения против двух бывших вице-мэров не связаны между собой.
И Семиларски, и Суворов, 19 октября 2017 года подавшие в отставку, называли подозрения в свой адрес абсурдными.