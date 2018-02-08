В Эстонии каждый третий освободившийся из тюрьмы в течение года вновь оказывается подозреваемым

В конце 2017 года в Эстонии насчитывалось 2723 заключенных. В среднем реальный срок нахождению в тюрьме осужденных равен году десяти месяцам. На одного заключенного приходилось 1,6 находящихся под уголовным надзором, при этом один находящихся под уголовным надзором человек обходится государству почти 18 раз дешевле, чем заключенный, отмечает Министерство юстиции.

Каждый третий покидающих тюрьму уже в течение года оказывается подозреваемым в совершении нового преступления. При этом самый высокий риск рецидива у тех, кто отбывает тюремное заключение до конца.