четверг, 8 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии каждый третий освободившийся из тюрьмы в течение года вновь оказывается подозреваемым

В Эстонии каждый третий освободившийся из тюрьмы в течение года вновь оказывается подозреваемым

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Заключенный. Иллюстративное фото.

ФОТО: Лийс Трейманн

Каждый третий освобожденный из заключения человек уже в течение года с момента выхода из тюрьмы вновь оказывается под следствием, свидетельствует уголовная статистика Министерства юстиции.

В конце 2017 года в Эстонии насчитывалось 2723 заключенных. В среднем реальный срок нахождению в тюрьме осужденных равен году десяти месяцам. На одного заключенного приходилось 1,6 находящихся под уголовным надзором, при этом один находящихся под уголовным надзором человек обходится государству почти 18 раз дешевле, чем заключенный, отмечает Министерство юстиции.

Каждый третий покидающих тюрьму уже в течение года оказывается подозреваемым в совершении нового преступления. При этом самый высокий риск рецидива у тех, кто отбывает тюремное заключение до конца.

С 2015 года после освобождения из тюрьмы поддержку получали 557 человек. 89 человек получили поддержку центра размещения, где предлагают возможность проживания тем, кому негде жить.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ