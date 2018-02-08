В Эстонии каждый третий освободившийся из тюрьмы в течение года вновь оказывается подозреваемым

Каждый третий освобожденный из заключения человек уже в течение года с момента выхода из тюрьмы вновь оказывается под следствием, свидетельствует уголовная статистика Министерства юстиции.
В конце 2017 года в Эстонии насчитывалось 2723 заключенных. В среднем реальный срок нахождению в тюрьме осужденных равен году десяти месяцам. На одного заключенного приходилось 1,6 находящихся под уголовным надзором, при этом один находящихся под уголовным надзором человек обходится государству почти 18 раз дешевле, чем заключенный, отмечает Министерство юстиции.
Каждый третий покидающих тюрьму уже в течение года оказывается подозреваемым в совершении нового преступления. При этом самый высокий риск рецидива у тех, кто отбывает тюремное заключение до конца.
С 2015 года после освобождения из тюрьмы поддержку получали 557 человек. 89 человек получили поддержку центра размещения, где предлагают возможность проживания тем, кому негде жить.