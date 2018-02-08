Ида-Вирумаа выделят дополнительные 3,8 млн евро

Для этого правительство выделит в 2018 году 3,8 миллиона евро, а суммы инвестиций в последующие годы будут определены в ходе обсуждения бюджетной стратегии. Всего в 2017–2020 году правительство планирует инвестировать в регион почти 200 миллионов евро.

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что целостное развитие региона требует помимо долгосрочных планов финансирования также готовности к плодотворному сотрудничеству от государства, местного самоуправления и предпринимателей. «Как на государственном, так и на местном уровне очень важно добиваться не только оживления экономики региона, но и развития жизненной среды. Для того, чтобы молодежь не уезжала из Ида-Вирумаа, а, напротив, хотела сюда приехать, важно создавать в регионе привлекательные рабочие места, а также, например, гарантировать высокий уровень образования и медицинского обслуживания».

Министр государственного управления Яак Ааб подчеркнул, что целью государства является переломить социально-экономические тенденции, во власти которых находится Ида-Вирумаа. «Проблемы социально-экономического развития на протяжении долгого времени особенно остро стояли именно в Ида-Вирумаа. Несмотря на свой потенциал как промышленного и туристического региона, Северо-Восток по-прежнему отличается самым высоким уровнем безработицы и самой низкой предпринимательской активностью. Мы должны использовать потенциал региона и добиться стабильного развития Ида-Вирумаа, - сказал Ааб. - Для этого необходимо повысить привлекательность бизнес-среды и предложить дополнительное финансирование проектов по развитию региона. Я бы хотел, чтобы в результате принимаемых мер в 2020 году в регионе жило больше молодежи, чем сегодня обещают демографические прогнозы».

В программе поддержки Ида-Вирумаа дается обзор действующих и планируемых инвестиций в развитие региона. Например, в 2017-2020 году государство направит в Ида-Вирумаа почти 200 миллионов инвестиций, за счет которых будут развиваться, например, промышленные территории, городское пространство и повышаться качество публичных услуг. Помимо этого программа содержит предложения, как увеличить положительный эффект уже действующих программ.

Для того, чтобы добиться целей программы, предусмотрена также поддержка дополнительных мер со стороны государства. В 2018 году на это выделено 3,8 миллиона евро. Объем средств, подлежащих выделению в 2019 году и в последующие годы, будет согласован в ходе обсуждения бюджетной стратегии.

В первую очередь запускаемые меры направлены на развитие экономической среды, что должно способствовать притоку инвестиций и росту предпринимательской активности, что в свою очередь поможет увеличить занятость и уровень доходов населения. Речь идет, например, о поддержке инвестиций промышленного сектора, поддержке бизнес-инкубаторов и стартап-инкубаторов, о пособии для молодого специалиста и о выделении самоуправлениям средств на поддержку предпринимательства. Кроме того, программа ставит целью улучшение жизненной среды, в частности решение проблемы пустующего жилья. Планируется также выделить средства на претворение в жизнь приоритетов, указанных в стратегии развития уезда.

Окончательный список финансируемых из средств программы мер и порядок применения программы должны выработать министр государственного управления в сотрудничестве с местными самоуправлениями и другими партнерами из региона, в том числе с Центром поддержки предпринимательства Ида-Вирумаа, а также с профильными министерствами.